Начинается событие Haulin' Hearts для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator

Добро пожаловать на мероприятие World of Trucks в честь празднования Дня святого Валентина - Haulin’ Hearts!

С 14-го века День святого Валентина считается временем, когда можно подарить что-то особенное тем, кто нам дорог в наших сердцах, будь то любовное письмо, сердечное стихотворение или подарок и сегодняшний день не стал исключением. Несмотря на всю предлагаемую любовь, в этом году предстоит преодолеть множество миль и доставить множество подарков ко Дню святого Валентина.

Итак, разработчики приглашают вас, независимо от того, есть ли у вас особенный возлюбленный или вы просто хотите помочь другим соединиться в это романтическое время, чтобы выполнить цель сообщества - 600 000 доставок подарков на День святого Валентина близким по всему миру! Специальные прицепы на тему Дня святого Валентина уже загружены и готовы к работе для вас!

Ваша личная цель требует 14 доставок груза «Подарки ко Дню святого Валентина» и, в качестве благодарности, разработчики предлагают отличные награды, включая особое достижение World of Trucks. Так что приходите и присоединяйтесь к веселью!

Правила

Используя внешние контракты и профиль, подключенный к World of Trucks, в Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или в обоих, цель сообщества - добиться 600 000 доставок грузов Valentine Presents из любого города на любой территории грузоперевозок.

Когда игрок завершает 14 доставок груза «Подарки ко Дню святого Валентина» по любым территориям грузоперевозок в любой игре, это завершает его личную цель.

Награды

Личное: игроки, выполнившие 14 или более доставок груза «Подарки ко Дню святого Валентина», получат уникальное достижение World of Trucks, а также аксессуар в кабину «Крылатое сердце» в качестве предмета инвентаря Steam для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator.

Сообщество: когда цель сообщества по достижению 600 000 доставок груза «Подарки ко Дню святого Валентина» из любого города будет достигнута и если игрок также достигнет своей личной цели, он получит подвесной предмет «Роза дальнобойщика» в качестве предмета инвентаря Steam для своей кабины.

Примечание. Чтобы претендовать на какую-либо награду сообщества, вы должны выполнить как минимум свою личную цель в Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или в обоих. Каждая награда будет предметом инвентаря Steam как для Euro Truck Simulator 2, так и для American Truck Simulator. После завершения получите награду на странице «События» в своем профиле World of Trucks.

Мероприятие завершится в воскресенье, 18 февраля.