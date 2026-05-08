Новые кастомные склады появятся в будущем DLC Исландия для Euro Truck Simulator 2

Сегодня разработчики показали некоторые из эксклюзивных складов, которые появятся в грядущем дополнении к карте Исландия, которое сейчас находится в разработке для Euro Truck Simulator 2.

Самый большой из них - это знаковый склад завода по производству кремниевого металла, представляющий собой точную копию реального предприятия, расположенного в этом месте. Здесь разместится новая виртуальная компания под названием Kísilverksmiðja, занимающаяся производством кремниевого металла, используемого в самых разных областях химической промышленности, производстве силиконов и силанов, а также высокопрочных алюминиевых сплавов для автомобильной промышленности.

Водители грузовиков смогут подъехать практически к любому уголку комплекса и загружать или разгружать свои машины в различных местах в зависимости от типа перевозимого груза. На складе также будет организована динамическая погрузка бревен, которые играют ключевую роль в этой отрасли. Весь комплекс расположен недалеко от побережья, поэтому, помимо туннеля, соединяющего склад с городом, водители смогут наслаждаться прекрасными видами на море.

Кроме того, в городах Сельфосс, Патрексфьордур и Блёндуос расположены три карьера. Добыча щебня, как горных пород, так и осадочных материалов, является важной отраслью в Исландии, поскольку щебень необходим для широкого спектра строительных и дорожно-строительных проектов.

Все эти карьеры являются филиалами хорошо известной компании MS Stein, которую дальнобойщики уже знают. Расположенные среди живописных пейзажей Исландии, эти уникальные склады предлагают впечатляющие виды: первые два находятся у подножия высоких скал, а со второго открывается захватывающий вид на море.

Водители грузовиков также встретят шесть кастомных фермерских хозяйств, каждое из которых отражает характерный исландский сельский образ жизни. Как правило, это небольшие семейные усадьбы, часто расположенные у подножия гор и сформированные окружающим ландшафтом. Их архитектура адаптирована к суровому климату Исландии с использованием практичных материалов, таких как бетон и гофрированный металл.

На этих фермах часто можно увидеть типичных для региона животных, в частности, исландских овец и крупный рогатый скот. Некоторые, как, например, в Торсхёфне и недалеко от Рейкьявика, органично вписаны в ландшафт, в то время как другие расположены прямо у дороги.

С помощью этих ферм картографы попытались передать узкие исландские дороги, глубокие долины, угольно-черные камни и почву, а также фермерские усадьбы, представляющие собой скопления скромных хозяйственных построек, приютившихся у подножия суровых гор. За ними вы увидите лишь обширные участки земли, простирающиеся далеко в скалистые высокогорья, где пасутся овцы.

