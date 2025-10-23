Новые кастомные склады появятся в будущем DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2

Страны Северной Европы славятся своими захватывающими дух пейзажами, изрезанными береговыми линиями и трудолюбивым духом. Сегодня разработчики показали некоторые из эксклюзивных складов, которые появятся в предстоящем дополнении Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2!

В своих будущих путешествиях по Швеции, Финляндии и Норвегии вы будете доставлять грузы на самые разные уникальные промышленные объекты: от обширных агроферм и животноводческих комплексов до лесозаготовительных площадок и даже подземного карьера, залегающего глубоко в скальных породах Северной Европы. Каждый из этих складов был создан вручную, чтобы передать дух северной промышленности и предложить каждому водителю новые игровые возможности.

Создание этих уникальных складов начинается на ранних этапах планирования. Команды исследователей и дизайнеров карт работают вместе, чтобы определить отрасли, которые достоверно представляют Северный регион. Каждая выбранная локация проходит этап детального проектирования, в ходе которого описывается, как объект функционирует в реальной жизни, что он производит, какие грузы перевозит и что делает его визуально уникальным. Эта основа позволяет дизайнерам создавать склады, которые не только выглядят реалистично, но и предоставляют увлекательные игровые возможности.

Многие из новых складов в Nordic Horizons вдохновлены реальными отраслями промышленности Скандинавии. Огромные зерновые фермы с золотыми полями, современные заправки вдоль отдалённых автомагистралей, лесные склады, заполненные свежесрубленными брёвнами и подземный карьер, скрытый под землёй - всё это создано, чтобы отражать сложности и красоту скандинавской логистики.

Разработчики попытались воссоздать идиллическую атмосферу скандинавских ферм - мирную и самодостаточную, простую и функциональную, но при этом сохранить детали, присущие фермам и сельскохозяйственным угодьям.

«Я очень рад, что после разработки отелей, ферм и других объектов в дополнении Греция (где эта технология впервые дебютировала в ETS2) ко мне присоединились ещё несколько дизайнеров карт, чтобы ещё больше разнообразить ассортимент пользовательских складов для дополнения Северные горизонты. Моей главной задачей было создание подземного склада в Кируне и помощь другим дизайнерам в реализации и доработке их собственных локаций. Я также старался сделать подземный склад достаточно отличным от тех, что представлены в ATS. С нетерпением жду, как игроки будут чувствовать себя в подземелье!» - говорит Эдруш, старший дизайнер складов.