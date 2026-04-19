Новые подробности о будущем DLC Coaches для Euro Truck Simulator 2 - автобусная инфраструктура в дополнениях к карте

Сегодня разработчики представили еще одну ключевую часть грядущего DLC Автобусы для Euro Truck Simulator 2. Хотя управление автобусом открывает совершенно новый способ путешествовать по дорогам, не менее важной частью этого нового игрового процесса является место начала и окончания вашего путешествия: автобусные станции и остановки.

Когда началась разработка дополнения Автобусы, на карте ETS2 уже было довольно много готовых автобусных станций. Многие из вас, возможно, заметили их на карте задолго до официального анонса дополнения. Хотя они хорошо служили в качестве декоративных элементов, они не были изначально разработаны с учетом DLC Автобусы. В результате значительная часть разработки дополнения Автобусы была сосредоточена на переработке этих старых объектов, обновлении их планировки и, во многих случаях, на их перестройке с нуля, чтобы они лучше отражали реальные локации и более естественно вписывались в окружающую среду.

В то же время расширение охвата карты стало ключевым приоритетом. С самого начала разработчики столкнулись со значительной проблемой: расширением сети автобусных станций и остановок по всей Европе. В некоторых существующих DLC эти места были в дефиците или вовсе отсутствовали. Главной целью было охватить ключевые города, чтобы игроки могли брать автобусные заказы, даже если у них есть DLC, которое в настоящее время не связано с остальной дорожной сетью. После этого сосредоточились на охвате как можно большего числа столиц, одновременно определяя новые места, где можно бы реально разместить автобусную инфраструктуру на карте.

Конечно, интеграция этих новых локаций в уже существующий мир - задача далеко не простая. Многие из дополнений к карте, такие как Italia, Road to the Black Sea и Beyond the Baltic Sea, изначально создавались без учёта игрового процесса с автобусами. Это означает, что добавление новых станций требовало пересмотра существующих городов и их тщательной адаптации к новой инфраструктуре.

Большинство автобусных терминалов требуют различной степени вмешательства в существующую карту. Создание совершенно новой станции с нуля - относительно простой процесс, по сути, стандартная разработка карты. Однако добавление новых областей в места, где они изначально не планировались, представляет собой уникальный набор проблем, особенно в тех частях карты, которым почти десять лет. В таких случаях нужно тщательно использовать старые ресурсы и методы, чтобы новые дополнения не выглядели неуместно.

Даже в новых дополнениях к картам пространство часто ограничено, особенно в плотных городских условиях. Это настоящая головоломка - интегрировать двести метров дороги и большой автобусный терминал в пространство, где изначально было место только для половины этого. Это постоянный баланс между видением и технической реальностью существующей карты.

В некоторых случаях это даже привело к расширению городов за счет включения частей их городских центров, что позволило более аутентично разместить автобусные станции. Кроме того, дизайнеры карт, работавшие над конкретными DLC, внедряли свои собственные станции, а команда Coach Team оказывала техническую поддержку и обеспечивала надлежащую реализацию всех необходимых игровых функций.

В дополнении Coaches DLC представлен не просто новый тип транспортных средств, а гораздо больше. От переработанных старых фабричных зданий до новых знаковых станций и расширенных городских районов - разработчики хотят, чтобы игроки могли насладиться этим грядущим дополнением на уже существующей карте Euro Truck Simulator 2.