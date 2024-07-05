Новые скриншоты из будущего DLC Греция для Euro Truck Simulator 2 - пограничные переходы

Попасть в Грецию, предстоящее расширение карты для Euro Truck Simulator 2, можно будет через шесть пограничных переходов и сегодня разработчики дали возможность посмотреть на три из них.
Какавиа
Какавиа - это крупный пограничный переход между Грецией и Албанией, тщательно смоделированный в игре, чтобы точно отражать его реальный аналог. По всей территории разбросаны многочисленные мелкие детали, передающие истинную суть локации, например, здание таможенного контроля, расположенное посередине переходов.
Ники - Меджитлия
Пограничный переход Ники-Меджитлия, расположенный на трассе E65, соединяет Грецию с Северной Македонией. Этот переход также был сделан так, чтобы он идеально напоминал свой реальный аналог, как вы можете видеть на скриншотах. Исторически это была самая южная граница Югославии.
Маказа – Нимфея
Маказа-Нимфаия - пограничный переход между Грецией и Болгарией. Этот горный перевал выделяется как один из самых маленьких пограничных переходов в игре, его длина составляет всего 100 метров.
Когда же я уже увижу новость с заголовком "Новые скриншоты из будущего DLC Heart of Russia".
отменили длс разве нет иза ситуации в мире // Дмитрий Талмазан
Не отменили, а отложили. Но при этом сама карта (или её часть) в игре уже есть.
А что там известно на счёт дополнения - Сердце России?
В принципе какая-то часть карты уже есть в игре (если это она конечно). И по ней даже можно прокатиться, только без карты и навигатора.
Про Россию невозможно сделать подходящую трассу в этой игре. Потому что в России всегда было две проблемы - дураки и дороги.