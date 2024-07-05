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Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
9.2 16 911 оценок

Новые скриншоты из будущего DLC Греция для Euro Truck Simulator 2 - пограничные переходы

Genotip71
Новости

Попасть в Грецию, предстоящее расширение карты для Euro Truck Simulator 2, можно будет через шесть пограничных переходов и сегодня разработчики дали возможность посмотреть на три из них.

Какавиа

Какавиа - это крупный пограничный переход между Грецией и Албанией, тщательно смоделированный в игре, чтобы точно отражать его реальный аналог. По всей территории разбросаны многочисленные мелкие детали, передающие истинную суть локации, например, здание таможенного контроля, расположенное посередине переходов.

Ники - Меджитлия

Пограничный переход Ники-Меджитлия, расположенный на трассе E65, соединяет Грецию с Северной Македонией. Этот переход также был сделан так, чтобы он идеально напоминал свой реальный аналог, как вы можете видеть на скриншотах. Исторически это была самая южная граница Югославии.

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Маказа – Нимфея

Маказа-Нимфаия - пограничный переход между Грецией и Болгарией. Этот горный перевал выделяется как один из самых маленьких пограничных переходов в игре, его длина составляет всего 100 метров.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Алан Битаров

Когда же я уже увижу новость с заголовком "Новые скриншоты из будущего DLC Heart of Russia".

1
Пользователь ВКонтакте

отменили длс разве нет иза ситуации в мире // Дмитрий Талмазан

0
Az_Az Пользователь ВКонтакте

Не отменили, а отложили. Но при этом сама карта (или её часть) в игре уже есть.

0
Az_Az

А что там известно на счёт дополнения - Сердце России?

В принципе какая-то часть карты уже есть в игре (если это она конечно). И по ней даже можно прокатиться, только без карты и навигатора.

1
AndralStormborn

Про Россию невозможно сделать подходящую трассу в этой игре. Потому что в России всегда было две проблемы - дураки и дороги.

-1