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Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
9.2 16 782 оценки

Новые скриншоты из будущего DLC Греция - город Митилини

Genotip71
Новости

Добро пожаловать в город Митилини, где каждого посетителя ждет гармоничное сочетание природной красоты и городского очарования.

Это один из старейших городов Греции, построенный еще в древние времена. Здесь вы найдете богатую историю, от береговой линии до архитектуры зданий, многие из которых отражают его разнообразную историю, включая неоклассические здания и византийские церкви и особняки османской эпохи.

Разработчики с высокой точностью воспроизвели центр города, включая узкие улочки и множество расположенных там ресторанов, баров, отелей. По пути игроки также смогут увидеть некоторые известные достопримечательности, такие как Муниципальный театр Руселлео или Греческую православную церковь Святого Ферапона.

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Водители смогут найти места для доставки не только в городе, но и за его пределами. От небольших местных до крупных коммерческих предприятий - во время путешествий по Греции вы не обнаружите недостатка в трудовых контрактах.

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Комментарии: 1
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Пользователь ВКонтакте

В статье ни слова о том для какой игры. Можно только догадаться по скриншотам. Профессионализм😐 // Евгений Булин

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