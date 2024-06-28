Новые скриншоты из будущего DLC Греция - город Митилини

Добро пожаловать в город Митилини, где каждого посетителя ждет гармоничное сочетание природной красоты и городского очарования.
Это один из старейших городов Греции, построенный еще в древние времена. Здесь вы найдете богатую историю, от береговой линии до архитектуры зданий, многие из которых отражают его разнообразную историю, включая неоклассические здания и византийские церкви и особняки османской эпохи.
Разработчики с высокой точностью воспроизвели центр города, включая узкие улочки и множество расположенных там ресторанов, баров, отелей. По пути игроки также смогут увидеть некоторые известные достопримечательности, такие как Муниципальный театр Руселлео или Греческую православную церковь Святого Ферапона.
Водители смогут найти места для доставки не только в городе, но и за его пределами. От небольших местных до крупных коммерческих предприятий - во время путешествий по Греции вы не обнаружите недостатка в трудовых контрактах.
В статье ни слова о том для какой игры. Можно только догадаться по скриншотам. Профессионализм😐 // Евгений Булин