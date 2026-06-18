Новые скриншоты из будущего DLC Исландия для Euro Truck Simulator 2 - Акурейри

Сегодня разработчики показали город Акурейри, который вы сможете посетить после выхода дополнения Исландия для Euro Truck Simulator 2.

Акурейри - четвёртый по величине город Исландии, который часто называют столицей Севера из-за его расположения и важности для региона. Расположенный на берегу Эйяфьордура, самого длинного фьорда Исландии, город находится в живописном месте у подножия заснеженных горных вершин, а через его сердце протекает река Глера.

Самые ранние упоминания о поселении в этом районе относятся к IX веку. Однако лишь в XVIII веке Акурейри начал развиваться в важный торговый центр благодаря своей гавани и близости к богатым рыболовным угодьям. Сегодня это второй по величине порт Исландии, являющийся крупным центром рыболовной промышленности страны, а также местом базирования круизных судов и грузовых перевозок.

Водители, движущиеся по трассе № 1, также известной как Кольцевая дорога, проедут прямо через центр Акурейри. Оттуда отходят несколько боковых дорог, ведущих к порту, промышленным зонам и местным предприятиям пищевой промышленности. В портовом районе водители грузовиков могут доставлять грузы в центр морской логистики, на верфь и на склад электроники.

Одной из самых узнаваемых достопримечательностей Акюрейри является Акюрейракиркья, поразительная церковь, спроектированная в 1940 году Гудьоном Самуэльссоном, архитектором Хатльгримскиркья в Рейкьявике, самой известной церкви Исландии.

Игроки также узнают ряд других достопримечательностей, созданных по образцу реальных зданий, включая Культурно-конференц-центр Хофа на набережной и Художественный музей Акурейри с его знаменитой красочной мощеной дорожкой, ведущей к входу. Город также является отличным местом для экскурсий по наблюдению за китами, поэтому разработчики включили в игру местный центр наблюдения за китами.

Разработчики надеются, что вы влюбитесь в Акурейри с его красочными домами и потрясающей природой. Если это произойдет, вы даже можете купить в городе гараж и превратить его в северный филиал вашей компании в Исландии.