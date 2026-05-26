Новые скриншоты из будущего DLC Исландия для Euro Truck Simulator 2 - фьорды

Сегодня разработчики подробнее рассмотрели величественные фьорды Исландии!

Эти вырезанные ледниками бухты являются неотъемлемой частью ландшафта Страны Огня и Льда. Их можно найти в разных местах острова и они полны дикой природы, высоких скал и старинных рыбацких деревень.

Передать потрясающие фьорды Исландии в масштабе игры представляло собой уникальную задачу. В реальности эти обширные ландшафты простираются на километры, но в уменьшенном игровом масштабе нужно было тщательно сбалансировать реализм и игровой процесс, чтобы они сохранили свой захватывающий характер и не потеряли ощущение величия, которое делает их такими культовыми.

В результате игроки могут рассчитывать на маршруты, которые точно воссоздают ощущения от вождения по исландскому побережью, преодолевая большие расстояния по извилистым прибрежным дорогам, чтобы добраться до противоположной стороны фьорда, который постоянно находится в поле зрения, величественно возвышаясь рядом на протяжении всего пути.

Что действительно оживило эти пейзажи, так это само присутствие воды. Бесчисленные водопады, извилистые ручьи, спокойные озера и заливы добавляют ощущение движения и атмосферы окружающей среде, делая исландские фьорды гораздо более яркими и динамичными, чем обычные горные пейзажи.

Одной из самых больших трудностей было моделирование и текстурирование самих фьордов, что заняло значительное количество времени. В то же время это была одна из самых приятных задач, над которыми когда-либо доводилось работать. Также использовались спутниковые снимки, чтобы лучше понять, как образовался фьорд и спроектировать его так, чтобы он выглядел естественно даже при взгляде с разных ракурсов и расстояний.

Поначалу фьорды создавали ощущение, будто смотришь на другую планету. Было трудно осознать масштаб, размеры, расстояние и форму этих природных образований. Но спустя некоторое время становится понятно, что все формы скал имеют свою собственную логику и непрерывность. Именно это ощущение разработчики хотят передать игроку, который будет ехать по этим маршрутам. С первого взгляда его поразят размеры и форма фьордов, но в то же время у него будет возможность осмотреться и понять, как взаимосвязан ландшафт.

Водители грузовиков встретят множество уникальных мест, каждое из которых обладает своей неповторимой атмосферой. Сейдисфьордур, расположенный в глубине одноименной бухты, служит одним из главных транспортных узлов Исландии благодаря паромному сообщению с Хиртсхальсом в Дании. Южнее, в Восточных фьордах, находится Рейдарфьордур, где расположен склад алюминиевого завода, а близлежащий Стёдварфьордур хранит в себе тихое очарование региона Аустфирдир и его прибрежных поселений.

В отдаленном и малонаселенном регионе Западных фьордов игроки проедут через Альфтафьордур, вероятно, самый большой и внушительный фьорд, представленный в этом DLC. Вы также сможете посетить Исафьордур, небольшой городок, построенный на узком мысе в Скутульсфьордуре, который является одним из ключевых экономических центров в западной части карты.

Если вы с нетерпением ждёте возможности поиграть с этим дополнением к карте, не забудьте поддержать разработчиков, добавив DLC Исландия в список желаний Steam