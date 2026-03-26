Новые скриншоты из будущего DLC Исландия для Euro Truck Simulator 2 - Кефлавик

Разработчики SCS Software показали Кефлавик, красивый и исторический город, расположенный на полуострове Рейкьянес из грядущего DLC Исландия для Euro Truck Simulator 2.

Для миллионов путешественников каждый год Кефлавик знаменует собой начало и конец их путешествия по Исландии. В городе расположен главный международный аэропорт Рейкьявик-Кефлавик. Разработчики специально включили это ключевое место в список отраслей, поскольку оно также обрабатывает значительную часть грузов острова. Водители, направляющиеся в аэропорт, увидят вдалеке здание терминала, после чего их направят к грузовому терминалу, где они будут забирать или доставлять грузы.

Направляясь к самому Кефлавику, вы окажетесь в городе, сформированном как прибрежной промышленностью, так и современным транспортом. Исторически Кефлавик развивался как рыбацкое поселение в XVI веке, тесно связанное с морем, влияние которого ощущается и сегодня. Со временем его роль расширилась вместе с развитием аэропорта, превратив его в ключевой транспортный узел и пункт назначения на полуострове Рейкьянес.

В игре вы найдете множество предприятий, куда можно доставлять товары, включая верфь, автосалон и супермаркет, а также заправочную станцию ​​и пункт обслуживания. Хотя в реальной жизни эти места технически находятся в соседнем городе Ньярдвик, они вместе с деревней Хафнир входят в состав более крупного муниципалитета Рейкьянесбэр.

Хотя дорожная сеть здесь не очень сложная, она играет важную роль в соединении острова. Из аэропорта можно либо отправиться непосредственно в Кефлавик, либо следовать по трассе 41 прямо в сторону Рейкьявика, одной из главных магистралей, соединяющих полуостров.

Жизнь здесь в основном мирная, ландшафт Исландии и особенно полуострова Рейкьянес, постоянно меняется. Как многие из вас, возможно, знают, Исландия расположена на активной геологической границе и в последние годы вулканическая активность участилась. Усилия по предотвращению извержений и потоков лавы вблизи городов и инфраструктуры продолжаются, но окружающий ландшафт продолжает формироваться под воздействием этих мощных сил.

В этом районе также можно найти несколько достопримечательностей, включая художественные инсталляции с различными скульптурами! Разработчики уверены, что вам понравится осматривать достопримечательности, путешествуя по этому историческому городу.