Новые скриншоты из будущего DLC Исландия для Euro Truck Simulator 2 - мосты

Разработчики приглашают вас в очередное путешествие по грядущему дополнению Исландия для Euro Truck Simulator 2. На этот раз они сосредоточились на одном из самых впечатляющих объектов инфраструктуры страны - её мостах.

Хотя Исландия известна своими впечатляющими вулканами, ледниками и водопадами, путешествие каждого дальнобойщика зависит от чего-то менее очевидного: мостов, соединяющих населенные пункты по всей стране. От узких переправ через ледниковые реки до длинных мостов через водные пути - каждый из них играет важную роль в обеспечении бесперебойной работы дорожной сети страны.

Команда картографов тщательно воссоздала множество мостов, вдохновившись их реальными аналогами. Независимо от того, перевозите ли вы грузы по знаменитой Кольцевой дороге или отправляетесь по более отдаленным маршрутам, вы встретите сооружения, отражающие уникальные инженерные решения и природную красоту Исландии.

Одной из отличительных черт исландских мостов является их разнообразие. Современные железобетонные пролеты соседствуют со старыми стальными мостами, которые десятилетиями служили путешественникам. В более отдаленных районах вы также найдете множество однополосных мостов, где транспортные средства с обеих сторон должны осторожно делить проезд. Эти культовые сооружения стали привычным зрелищем для всех, кто путешествовал по Исландии на автомобиле и разработчики рады привнести этот аутентичный опыт в игру.

Создание этих локаций потребовало пристального внимания как к реализму, так и к игровому процессу. Команды работали над тем, чтобы каждый мост органично вписывался в окружающий ландшафт, оставаясь при этом приятным для проезда. Рельеф местности, расположение дорог, ограждения, знаки и близлежащие достопримечательности - всё это способствует тому, чтобы каждый переезд стал незабываемой частью вашего путешествия. Ну и, конечно, мосты - это гораздо больше, чем просто переправы через дороги, они также открывают захватывающие виды!