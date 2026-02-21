Новые скриншоты из будущего DLC Исландия для Euro Truck Simulator 2 - природа и побережье

Сегодня разработчики SCS Software показали потрясающую природу Страны Огня и Льда, с акцентом на ее живописное побережье.

Вдоль почти 5000 километров береговой линии Исландии можно увидеть, откуда страна получила свое прозвище, ведь она буквально сформирована огнем и льдом. Крутые скалы возвышаются над глубокими фьордами, высеченными ледниками во время последнего ледникового периода, а вдоль берега тянутся пляжи с черным песком, образованные столетиями вулканической активности.

На самом деле, большинство пляжей Исландии состоят из черного песка. Этот темный, почти неземной вид обусловлен вулканической лавой, которая быстро остыла, достигнув моря, а также тем, что океан постепенно размывал более мягкие породы над базальтом, создавая скалы, которые мы видим сегодня. Материковая часть усеяна небольшими островами и бесчисленными скалистыми выступами, что добавляет ландшафту сурового колорита.

Одно из самых впечатляющих мест, представленных в этом дополнении - это Рейнисдрангар, впечатляющая серия скальных образований, поднимающихся из моря у берега знаменитого пляжа Рейнисфьяра с черным песком, недалеко от самой южной деревни Исландии, Вик-и-Мюрдаль. Эти живописные базальтовые морские образования являются остатками больших древних морских утесов, возвышающихся над океаном под крутыми скалами горы Рейнисфьялль.

Несмотря на то, что этот район поистине захватывает дух, посетителям следует помнить о том, что здесь часто возникают неожиданно сильные волны и мощные течения, которые могут быть опасны. Этот участок побережья также сильно подвержен эрозии, что добавляет ему как дикой красоты, так и опасности.

Северо-западный полуостров Исландии получил название, идеально отражающее его ландшафт: Вестфирдир, что означает Западные фьорды. Здесь вы можете проехать вдоль побережья, изрезанного десятками фьордов - длинных заливов, образованных древними ледниками и простирающихся далеко вглубь материка. Путешествуя по трассе № 60, вы будете видеть захватывающие виды океана, живописные скалы и пересеченную местность на каждом шагу.

Если вы путешествуете по Кольцевой дороге, обязательно обратите внимание на потрясающие пейзажи по пути. Одна из главных достопримечательностей - юго-восточное побережье, где многочисленные ледниковые реки несут осадки в океан, образуя впечатляющие лагуны и песчаные отмели, тянущиеся вдоль береговой линии.

Продолжая движение вдоль побережья, вы увидите еще одно впечатляющее зрелище, сформированное геологическими силами Исландии - возвышающиеся скалы, которые когда-то были частью морского шельфа. Здесь дорога проходит вдоль мелководья, с одной стороны - океан, а с другой - эти массивные скалы.

