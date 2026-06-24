Новые скриншоты из будущего DLC Остров Ирландия для Euro Truck Simulator 2 - трасса N59 и петля Коннемара

Сегодня разработчики представили один из самых живописных маршрутов Ирландии, который появится в грядущем дополнении Остров Ирландия для Euro Truck Simulator 2. Встречайте культовую трассу N59 и знаменитую петлю Коннемара - маршрут, который проведет вас мимо самых захватывающих пейзажей, отдаленных сельских районов и природных достопримечательностей.

Трасса N59 - самая длинная национальная второстепенная дорога в Ирландии, протяженностью более 290 километров между Слайго и Голуэем. Этот живописный маршрут проходит через извилистые дороги, тихие деревни, холмы, озера и впечатляющие атлантические пейзажи. По пути игроки смогут ощутить уникальную атмосферу, которая делает западное побережье Ирландии таким популярным среди путешественников со всего мира и которую талантливые команды воссоздали в мельчайших деталях.

Во время путешествия по трассе N59 водители смогут проехать по знаменитой Коннемарской петле, где дороги петляют между горами, озерами и открытой сельской местностью.

Далее по маршруту игроки встретят одну из самых знаковых достопримечательностей Ирландии - аббатство Кайлмор. Расположенное на берегу озера и окруженное живописными горными пейзажами, это историческое поместье с большой тщательностью воссоздается командами, занимающимися картами и ресурсами.

Продолжая движение на север, вы сможете увидеть гавань Киллари, единственный фьорд Ирландии. Это впечатляющее природное образование, глубоко врезанное в окружающие горы, определенно заслуживает остановки, чтобы полюбоваться его красотой. Путешествуя по трассе N59, вы также сможете насладиться видами Кроаг-Патрик, одной из самых знаковых гор Ирландии, известной как «Рик».

Затем у вас появится возможность открыть для себя очаровательный городок Вестпорт, одно из самых маленьких поселений, представленных в этом DLC. Несмотря на свои скромные размеры, разработчики посчитали его важным дополнением, помогающим воссоздать аутентичные сообщества, встречающиеся по всему острову Ирландия.

К северу от Вестпорта дорога проходит через обширный национальный парк Уайлд-Нефин, известный своими отдаленными торфяными болотами, темными холмами и суровой дикой природой. Пейзажи здесь приобретают совершенно иной характер. Предприимчивые водители грузовиков, исследующие окрестные дороги, также могут наткнуться на скрытые смотровые площадки с видом на Атлантический океан и увидеть бесчисленные небольшие острова, разбросанные у побережья.

Неподалеку от Слайго вы проедете через небольшие поселения, открытые сельские просторы и участки побережья, демонстрирующие первозданную красоту северо-запада. Независимо от того, перевозите ли вы грузы по извилистым горным дорогам или просто наслаждаетесь пейзажем из кабины, маршрут N59 и Connemara Loop - это то, что вы не должны пропустить!