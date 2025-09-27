Новые скриншоты из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 - 113-летняя деревянная церковь Кируны

Несколько недель назад разработчики рассказывали о Кируне, городе на севере Швеции, который воссоздаётся в грядущем дополнении Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2. С тех пор появилась интересная новость: 113-летняя деревянная церковь Кируны была перенесена из-за близлежащей подземной шахты и разработчики решили, что этот невероятный переезд заслуживает отражения в игре!

Кируна известна, помимо прочего, как место расположения крупнейшего в мире подземного рудника по добыче железной руды. Этот огромный объект появится в качестве склада в предстоящем дополнении карты — первом подземном складе в ETS2.

Однако продолжающееся расширение шахты поставило под угрозу части города, включая его самую знаковую достопримечательность: деревянную церковь, построенную в 1909–1912 годах, которая когда-то была признана самым красивым зданием Швеции. Чтобы сохранить наследие города, был построен новый центр города с тщательно отреставрированной и перенесённой на новое место исторической часовой башней. Следующий шаг был ещё более амбициозным: перенос церкви весом 672 тонны.

После нескольких месяцев подготовки и испытаний на безопасность церковь была перенесена в августе голландской логистической компанией Mammoet. В общей сложности она проехала около пяти километров на стальных балках, перевозимых двумя составами 28-осных самоходных модульных транспортеров, за два дня. Переезд, ширина которого составляла почти 40 метров, стал настоящим инженерным подвигом, потребовавшим даже предварительного расширения дорог. Благодаря тщательному планированию церковь успешно добралась до нового места.

Разработчики не могли пропустить такое невероятное достижение и знали, что оно должно быть отражено в игре. Исследовательская группа собрала визуальные планы нового участка, что позволило создать прототип территории и места расположения церкви. На основе этого команда по разработке ресурсов построила модель, а дизайнеры карт обновили город Кируна, добавив в него новую достопримечательность. Весь процесс занял около семи дней и этот исторический переезд воплотился в Euro Truck Simulator 2.