Новые скриншоты из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 - достопримечательности

Разработчики SCS Software представили обзор некоторых замечательных достопримечательностей, которые ждут игроков в предстоящем дополнении Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2. От великолепно спроектированных мостов до самой северной точки Европы - команда скрупулезно воссоздала эти реальные достопримечательности, добавив немного скандинавской магии.

Первая остановка - мост Холугаланд! Расположенный вдоль трассы E6, он является одним из самых впечатляющих современных инженерных достижений Норвегии. Официально открытый в 2018 году, он простирается на 1533 метра через Ромбакс-фьорд, что делает его вторым по длине подвесным мостом в стране. Его 175-метровые опоры, размашистая конструкция вант и стратегическая роль в развитии региональных транспортных связей делают его достопримечательностью не только благодаря своей красоте, но и важности для дорожной сети Северной Норвегии. В игре вы сможете насладиться теми же захватывающими видами на фьорд и горы, которые делают эту переправу излюбленной как среди путешественников, так и среди местных жителей.

Если отправиться в глубь страны, культура и наследие во всей красе проявятся в Саамском парламенте в Карашоке - впечатляющем современном здании, вдохновленном традиционными сооружениями Лавву и служащем гордым символом саамского самоуправления. Южнее, в Евле (Швеция), находится исторический театр Евле – прекрасное здание исполнительских искусств XIX века, известное своей элегантной архитектурой и давними традициями проведения драматических, музыкальных и культурных мероприятий. В совокупности эти достопримечательности позволяют заглянуть в многообразную культурную ткань Северного региона, от наследия коренных народов до классического скандинавского искусства.

И наконец, вершина Арктики: Нордкап. Это впечатляющее скалистое плато, возвышающееся на 307 метров над Баренцевым морем, издавна считалось самой северной точкой континентальной Европы. Здесь находится знаменитый памятник в виде глобуса, а также потрясающие виды Северного Ледовитого океана, полуночное солнце летом и полярные ночи зимой и вы испытаете истинное чувство выполненного долга, когда наконец доберётесь до этой достопримечательности, которую непременно нужно посетить.

В этом году вы были хорошим водителем? Если да, то вы также сможете посетить всемирно известную Деревню Санта-Клауса в Рованиеми, где рождественское настроение встречается с Полярным кругом. Расположенная прямо на Полярном круге, Деревня является одним из самых посещаемых мест Финляндии. Не забудьте приехать сюда с праздничным настроением!

По пути вы встретите таможенный пункт Бьёрнфьель на трассе E10 на границе Норвегии и Швеции. Хотя он, возможно, и не входит в список популярных туристических пунктов, он издавна служил важным горным перевалочным пунктом между Нарвиком и северной Швецией. Этот небольшой пост, окруженный живописными заснеженными горными вершинами - важная достопримечательность и место остановки для дальнобойщиков!

Конечно, это ещё не всё: в дополнении Nordic Horizons вас ждёт множество интересных мест: от живописных смотровых площадок до придорожных символов, таких как гигантский деревянный медведь Свега. Остальное вы сами увидите в дороге!