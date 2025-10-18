Новые скриншоты из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 - фьорды и горы

Разработчики SCS Software показали ещё одно потрясающее творение дизайнеров ресурсов и карт для предстоящего дополнения Nordic Horizons - захватывающие дух фьорды и величественные горы, которые определяют этот культовый регион!

Фьорд - это длинный, глубокий и узкий водоём, простирающийся далеко вглубь суши. Он образован массивными ледниками, прорезавшими в горах глубокие U-образные долины, которые впоследствии заполнились морской водой. Хотя фьорды встречаются во многих частях света, Норвегия особенно славится ими: здесь их более 1000, особенно вдоль западного и северного побережья.

Фьорды тесно связаны со Скандинавскими горами, которые также являются одними из самых известных в Норвегии, простираясь почти вдоль всей границы со Швецией и доходя до Северного Ледовитого океана. Крутые горные склоны и глубокие воды фьордов создают одни из самых захватывающих дух пейзажей Норвегии, сочетание которых во многом определяет природную красоту страны.

Скандинавские горы сами по себе обширны и суровы, насчитывая более 141 000 вершин, имеющих собственные названия. Самая высокая и известная вершина этого хребта – Галлхёпигген высотой 2469 метров, ярко выделяющаяся на фоне гор и фьордов. Несмотря на обширность и высоту этого горного хребта, суровый климат здесь обычно бывает только зимой. В летние месяцы снег выпадает сравнительно редко, даже на самых высоких вершинах.

В расширении карты Nordic Horizons у игроков появится возможность исследовать множество потрясающих мест, включая Румсдалс-фьорд, Инн-фьорд, Сальтдалс-фьорд, Шерстад-фьорд и величественный Тронхеймс-фьорд, где расположен город Тронхейм, и многое другое.

Дальнобойщики могут рассчитывать на более сложные маршруты, пролегающие по горной местности. Эти узкие, извилистые дороги часто проходят через тихие, малонаселённые районы, усеянные небольшими домиками и кемпингами, откуда открываются незабываемые панорамные виды на фьорды.

Города, расположенные вдоль фьордов, поистине уникальны: зачастую они расположены прямо у кромки воды, открывая живописные виды. Этот впечатляющий ландшафт также создаёт определённые логистические сложности: чтобы пересечь водные пути и горы, дальнобойщикам приходится использовать мосты, короткие паромные переправы и туннели, которые очень распространены в этом регионе.

К ним относятся, например, Скутвик, очаровательный прибрежный городок с живописной дорогой, ведущей к паромному терминалу, Тресфьордбруа, где через фьорд перекинут впечатляющий мост Тресфьорд или Торрфьорден с 800-метровым туннелем Теннфлёгет, проложенным вдоль воды под склоном холма. И это только начало - вас ждет еще множество захватывающих дух мест!