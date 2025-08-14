Новые скриншоты из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 - город Кируна

Расположенная в 200 километрах к северу от Полярного круга, Кируна - самый северный город Швеции! Это место уникально тем, что летом здесь два месяца светит полуночное солнце, а с начала осени до конца зимы это идеальное место для наблюдения за волшебным северным сиянием.

Хотя город не самый большой по численности населения, он может многое предложить. Неподалёку находится самая высокая гора страны - Кебнекайсе. Здесь также находится крупнейший в мире подземный рудник по добыче железной руды. И не стоит забывать о потрясающей красоте природы, окружающей Кируну: лесах, тундре, реках и бесчисленном количестве озёр.

Железорудный рудник будет представлен в игре как огромный склад, куда игроки смогут доставлять грузы как на уровне земли, так и глубоко под землей. Шахта Кируна станет крупнейшим специализированным складом в ETS2 и первым, расположенным под землей. Это поистине захватывающее предприятие с более чем 130-летней историей. Каждый день рудник добывает столько железной руды, что хватило бы для строительства шести Эйфелевых башен. Склад сложный, поэтому игрокам придётся полагаться на специальные указатели, размещённые по всей шахте.

Горнодобывающая промышленность лежит в основе экономики Кируны и её влияние настолько значительно, что часть города переносится для обеспечения безопасности жителей. В частности, строится новый городской центр в трёх километрах к востоку от старого.

Команды по работе с объектами и картами воссоздают этот прекрасный новый центр города с детально проработанными зданиями-достопримечательностями. Среди них - новая ратуша с оригинальной исторической часовой башней, которая была тщательно отреставрирована и перенесена с прежнего места, а также несколько других примечательных зданий, окружающих новый центр города.

Имейте в виду, что всё, что вы видите здесь, находится в стадии разработки и может не соответствовать финальному результату.