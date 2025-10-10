Новые скриншоты из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 - Олесунн

Сегодня разработчики представили первый взгляд на Олесунн, интересный и уникальный город, который появится в предстоящем дополнении Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2. Этот город расположен на нескольких островах, соединённых мостами и туннелями, что создаёт захватывающий вид на побережье во время вашего путешествия! Давайте взглянем на него поближе.

Посетив Олесунн, вы откроете для себя совершенно новый маршрут. Шоссе E136 приведёт вас прямо в центр города, где узкие улочки застроены яркими зданиями, а между ними открываются виды на набережную. Отсюда водители смогут продолжить путь на запад, в прибрежную зону, где находится рыбный склад – одна из многочисленных отраслей промышленности, представленных в городе и его окрестностях.

Рыболовство долгое время было краеугольным камнем экономики Олесунна, но сегодня город также является важным центром для различных отраслей. Водители грузовиков могут рассчитывать на работу в контейнерном порту, на заводе по производству напитков, на химическом заводе и в логистической компании. Благодаря такому количеству возможностей, сосредоточенных на относительно небольшой территории, Олесунн, несомненно, станет популярным местом в расписании любого водителя в Норвегии и за её пределами.

Олесунн также известен своей самобытной архитектурой. После пожара 1904 года, уничтожившего большую часть города, он был перестроен в стиле ар-нуво, который и по сей день остаётся одной из его отличительных черт. Игроки почувствуют это влияние, проезжая мимо таких достопримечательностей, как Центр ар-нуво, Художественный музей Кубе, мост Хеллеброа и площадь Родхюсплассен. Над всем этим возвышается склон холма Аксла, создающий естественный фон, который водители грузовиков могут заметить на горизонте.

Олесунн, часто называемый одним из самых очаровательных городов Норвегии, также служит воротами к близлежащим фьордам. Хотя дальнобойщики будут сосредоточены на доставке грузов и работе на складах, атмосфера и уникальный облик города оставят неизгладимое впечатление, когда вы проедете по его улицам и промышленным объектам.