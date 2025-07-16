Новые скриншоты из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 - поселения

В путешествии по грядущему дополнению Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 вас ждёт нечто большее, чем просто легендарные города и величественные пейзажи. По всей Норвегии, Швеции и Финляндии разбросано множество небольших поселений, каждое из которых обладает своим неповторимым очарованием, историей и характером.
От тихих рыбацких деревушек, раскинувшихся вдоль побережья Норвегии, до мирных поселений в глубине страны в Швеции и Финляндии – команды картоделов усердно трудились, чтобы запечатлеть атмосферу и природную красоту этих мест. Независимо от того, перевозите ли вы груз, отдыхаете или просто проезжаете мимо, эти места оставят у вас неизгладимое впечатление.
Норвегия
Шей, расположенный в самом сердце потрясающего южного фьорда, встречает водителей живописными видами и умиротворяющей атмосферой. Это небольшое поселение предлагает спокойный отдых перед тем, как отправиться в более горную местность на севере.
Вы также увидите Ондалснес, город, окружённый крутыми горами. Это поселение известно как «альпийская деревня у фьорда». Оно служит началом живописных маршрутов и предлагает потрясающие виды, делая его незабываемой остановкой для любого водителя, проезжающего по Западной Норвегии.
В бескрайней тундре Финнмарка находится Каутокейно, культурный центр саамов. Это тихая остановка в вашем путешествии, где традиционные дома из красного дерева позволяют ощутить самобытный колорит региона.
На изрезанном западном побережье Норвегии расположен Мюре, небольшой рыбацкий городок, окружённый разбросанными островами и бурными морями. Извилистая дорога, ведущая сюда, проходит через захватывающие дух пейзажи, даря водителям виды и чувство уединённости, редко встречающееся где-либо ещё.
Швеция
Наша первая остановка в Швеции - Виттанги, спрятанный в глубине шведской Лапландии. Деревня, основанная Хенриком Микельссоном Кюрё в 1674 году, расположена среди бореальных лесов, предлагая спокойные поездки на природе и возможность увидеть деревянные коттеджи, разбросанные по всему ландшафту.
Далее следует Доротея, известная как «Южные ворота Лапландии». Несмотря на небольшой размер, это гордое поселение, расположенное на берегу озёр в окружении дикой природы - идеальное место для отдыха перед дальнейшим путешествием на север.
И, наконец, Иттерхёгдал - очаровательное место в центральной Швеции, которое приглашает водителей сбавить скорость и насладиться спокойствием сельской местности. Сосновые леса, озёра и тихая деревенская жизнь создают приятный контраст с загруженными дорогами.
Финляндия
В самом сердце Финляндии находится Виитасаари, где сочетаются тихие дороги, обширные озёра и ярко выраженная местная идентичность. Это популярное место остановки для водителей, путешествующих на север или юг, где можно не только пополнить запасы топлива, но и отдохнуть на финской природе.
Ещё одно финское направление, которое стоит посетить - это Сиилинъярви, город с более размеренным ритмом жизни. Окружённый лесами и озёрами, этот город сочетает в себе природную красоту и необходимые туристам услуги. Это идеальное место для отдыха и наслаждения спокойствием центральной Финляндии.
Это лишь малая часть поселений, будьте уверены, вас ждут ещё многие. Каждое из них было тщательно проработано командами по картам, объектам и художникам, чтобы передать дух своего реального прототипа, от архитектуры и планировки до окружающей природы и рельефа.
Вдоль этих поселений вы проедете по бесчисленным живописным дорогам и сельским пейзажам, которые определяют скандинавский колорит. Разработчики призывают каждого дальнобойщика остановиться и насладиться захватывающим миром, простирающимся далеко за пределами городов.
Как человек с 1500+ часами в игре - пожалуйста, хватит насиловать труп. Делайте новую часть
на 5 анриле
Вот если бы на анрил5 перенесли бы игру,тогда было бы красиво!А так все пласстмасовое!и физики нет!
Тогда бы никто не поиграл бы, а играли бы "избранные" и то не долго и игра бы была забыта навсегда, не нужен кривой движок с плохой оптимизацией, ах да посмотрел тут на этом движке демку Truck World: Australia графика чистейшая пластмасса, искупанная в мыле
все равно етс2 уже устарела...,да и из интересного там ничего нет!
А в симуляторах никогда нечего интересного не было, это не экшен с крутым сюжетом, это виртуальная работа
А бесплатно обновить существующее DLC Scandinavia вера не позволяет) выпустили кастрированную Скандинавию в 15 -м году, а расширить решили в 25 - м спустя 10 лет и то в виде отдельного DLC... ..