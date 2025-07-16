Новые скриншоты из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 - поселения

В путешествии по грядущему дополнению Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 вас ждёт нечто большее, чем просто легендарные города и величественные пейзажи. По всей Норвегии, Швеции и Финляндии разбросано множество небольших поселений, каждое из которых обладает своим неповторимым очарованием, историей и характером.

От тихих рыбацких деревушек, раскинувшихся вдоль побережья Норвегии, до мирных поселений в глубине страны в Швеции и Финляндии – команды картоделов усердно трудились, чтобы запечатлеть атмосферу и природную красоту этих мест. Независимо от того, перевозите ли вы груз, отдыхаете или просто проезжаете мимо, эти места оставят у вас неизгладимое впечатление.

Норвегия



Шей, расположенный в самом сердце потрясающего южного фьорда, встречает водителей живописными видами и умиротворяющей атмосферой. Это небольшое поселение предлагает спокойный отдых перед тем, как отправиться в более горную местность на севере.

Вы также увидите Ондалснес, город, окружённый крутыми горами. Это поселение известно как «альпийская деревня у фьорда». Оно служит началом живописных маршрутов и предлагает потрясающие виды, делая его незабываемой остановкой для любого водителя, проезжающего по Западной Норвегии.

В бескрайней тундре Финнмарка находится Каутокейно, культурный центр саамов. Это тихая остановка в вашем путешествии, где традиционные дома из красного дерева позволяют ощутить самобытный колорит региона.

На изрезанном западном побережье Норвегии расположен Мюре, небольшой рыбацкий городок, окружённый разбросанными островами и бурными морями. Извилистая дорога, ведущая сюда, проходит через захватывающие дух пейзажи, даря водителям виды и чувство уединённости, редко встречающееся где-либо ещё.

Швеция



Наша первая остановка в Швеции - Виттанги, спрятанный в глубине шведской Лапландии. Деревня, основанная Хенриком Микельссоном Кюрё в 1674 году, расположена среди бореальных лесов, предлагая спокойные поездки на природе и возможность увидеть деревянные коттеджи, разбросанные по всему ландшафту.

Далее следует Доротея, известная как «Южные ворота Лапландии». Несмотря на небольшой размер, это гордое поселение, расположенное на берегу озёр в окружении дикой природы - идеальное место для отдыха перед дальнейшим путешествием на север.

И, наконец, Иттерхёгдал - очаровательное место в центральной Швеции, которое приглашает водителей сбавить скорость и насладиться спокойствием сельской местности. Сосновые леса, озёра и тихая деревенская жизнь создают приятный контраст с загруженными дорогами.

Финляндия



В самом сердце Финляндии находится Виитасаари, где сочетаются тихие дороги, обширные озёра и ярко выраженная местная идентичность. Это популярное место остановки для водителей, путешествующих на север или юг, где можно не только пополнить запасы топлива, но и отдохнуть на финской природе.

Ещё одно финское направление, которое стоит посетить - это Сиилинъярви, город с более размеренным ритмом жизни. Окружённый лесами и озёрами, этот город сочетает в себе природную красоту и необходимые туристам услуги. Это идеальное место для отдыха и наслаждения спокойствием центральной Финляндии.

Это лишь малая часть поселений, будьте уверены, вас ждут ещё многие. Каждое из них было тщательно проработано командами по картам, объектам и художникам, чтобы передать дух своего реального прототипа, от архитектуры и планировки до окружающей природы и рельефа.

Вдоль этих поселений вы проедете по бесчисленным живописным дорогам и сельским пейзажам, которые определяют скандинавский колорит. Разработчики призывают каждого дальнобойщика остановиться и насладиться захватывающим миром, простирающимся далеко за пределами городов.