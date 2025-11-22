Новые скриншоты из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 - Трондхейм

Сегодня разработчики SCS Software показали потрясающий город Тронхейм из будущего DLC Северные горизонты.

На берегах Тронхеймс-фьорда расположился очаровательный город Тронхейм, история которого насчитывает более тысячи лет и берет свое начало в эпоху викингов, когда он был основан Улавом Трюггвасоном в 997 году. Если вы знакомы с Тронхеймом, вы наверняка узнаете несколько игровых локаций, которые дизайнеры карт воссоздали с особой тщательностью.

В северной части Тронхейма вы найдете уникальную двухэтажную кольцевую развязку вдоль шоссе Rv706, которая охватывает как наземный, так и подземный уровни, соединяясь с туннелем, ведущим в центр города. Рядом разработчики воссоздали торговый центр, ратушу и железнодорожную станцию ​​Леанген, расположенные рядом друг с другом, как в реальности.

Продолжая движение по шоссе Rv706, вы доберётесь до портовой зоны города, где находится ещё одна историческая достопримечательность: ангар для подводных лодок «Дора». Рядом с ним находится Морской центр Тронхейма и местная фабрика. Отсюда также можно увидеть популярную местную сауну и культурный центр на набережной - всё это воссоздано с точностью до копий реальных мест.

Также было уделено внимание небольшим, но характерным архитектурным деталям, которые усиливают ощущение места: инженерные коммуникации рядом с портом, выполненные в форме паруса подводной лодки и несколько скульптур вдоль ближайшей кольцевой развязки. В совокупности эти элементы призваны создать у вас ощущение присутствия на месте.

Тронхейм - важный сухопутный и морской транспортный узел Норвегии, соединяющий густонаселённый юг с северными регионами. Благодаря этому здесь расположено множество предприятий, куда можно доставить груз, включая супермаркет, свалку металлолома, мебельную фабрику, карьер, строительную площадку, речной порт и бумажную фабрику. На последних трёх складах вы сможете опробовать новую динамичную функцию погрузки и разгрузки грузов (погрузка в речном порту и разгрузка на строительной площадке и бумажной фабрике)!

Релиз дополнения Северные горизонты состоится уже 27 ноября 2025 года!