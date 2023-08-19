Новые скриншоты из будущего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 - через большие города

Ни для кого не секрет, что в грядущем дополнении West Balkans для Euro Truck Simulator 2 будет довольно много разных городов. Однако некоторые из крупных городов будут не только содержать множество деталей и достопримечательностей, но и позволят водителям путешествовать по их центру!
Сараево
Добро пожаловать в Сараево, город, где сочетаются многовековая история, яркая культура и захватывающие дух пейзажи. Как столицу Боснии и Герцеговины, его часто называют местом, где Восток встречается с Западом, поскольку его архитектура часто демонстрирует контраст в зависимости от того, где вы находитесь в городе.
Части города, которые разработчики изобразят в DLC, включают район вокруг реки Миляцка, протекающей через Сараево. Сюда входят улица «Обала Кулина бана», пересечение улицы в центре города «Змая од Босне» и перекресток «Ступска Петля».
Среди городской суеты водителям также нужно следить за трамваями, курсирующими по всему городу.
Тирана
На фоне скалистых гор расположилась Тирана, столица Албании. Благодаря красочной архитектуре и богатому культурному наследию, ее часто называют жемчужиной Западных Балкан.
Здесь вы найдете не только шумную городскую атмосферу, но и множество зеленых зон, в том числе Большой парк Тираны (Парку-и-Мадх) с искусственным озером и видом на город.
Водители, посещающие Тирану, смогут путешествовать по основной дорожной сети города, известной как «Рруга Теодор Кеко», которая предлагает маршрут недалеко от центра и доступ к местным предприятиям.
Приштина
Приштина, сердце Косово, встречает посетителей сочетанием традиций и прогресса. Его оживленные улицы сочетают в себе османское и балканское влияние, что делает его уникальным и динамичным городом.
Здесь вы можете найти сочетание старой и новой архитектуры, от исторических зданий до современных застроек, таких как Лакриште. Водители смогут проезжать через центр города через оживленные районы, такие как северный район «Кодра-э-Тримаве».
Правду говорят, что каждый город имеет свое неповторимое очарование и характер и города Западных Балкан не исключение. Разработчики с нетерпением ждут возможности позволить вам исследовать эти исторические земли для себя в будущем, а пока не забудьте добавить DLC Западные Балканы в свой список желаний Steam!
Местным наверное зайдет, а нам все еще хочется увидеть дополнение "Сердце России", которое отменили чтобы подыграть повестке
С Этими повесточниками не плохо разбираются на месте DDD хех
Скачай карту Суровая Россия, и будет тебе Сердце России.
Да я знаю, но хотелось именно официальную, тем более там можно будет и в мультиплеере катать с другими игроками конвоем
на скриншотах не одной лесенки,это у них такое сглаживание лично? только у разрабов DDDD
Через Topaz Photo AI прогоняют, не иначе
2к или 4k разрешении у них вроде. Поэтому нет лесенки)