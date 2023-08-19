Новые скриншоты из будущего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 - через большие города ©

Ни для кого не секрет, что в грядущем дополнении West Balkans для Euro Truck Simulator 2 будет довольно много разных городов. Однако некоторые из крупных городов будут не только содержать множество деталей и достопримечательностей, но и позволят водителям путешествовать по их центру!

Сараево

Добро пожаловать в Сараево, город, где сочетаются многовековая история, яркая культура и захватывающие дух пейзажи. Как столицу Боснии и Герцеговины, его часто называют местом, где Восток встречается с Западом, поскольку его архитектура часто демонстрирует контраст в зависимости от того, где вы находитесь в городе.

Части города, которые разработчики изобразят в DLC, включают район вокруг реки Миляцка, протекающей через Сараево. Сюда входят улица «Обала Кулина бана», пересечение улицы в центре города «Змая од Босне» и перекресток «Ступска Петля».

Среди городской суеты водителям также нужно следить за трамваями, курсирующими по всему городу.

Тирана

На фоне скалистых гор расположилась Тирана, столица Албании. Благодаря красочной архитектуре и богатому культурному наследию, ее часто называют жемчужиной Западных Балкан.

Здесь вы найдете не только шумную городскую атмосферу, но и множество зеленых зон, в том числе Большой парк Тираны (Парку-и-Мадх) с искусственным озером и видом на город.

Водители, посещающие Тирану, смогут путешествовать по основной дорожной сети города, известной как «Рруга Теодор Кеко», которая предлагает маршрут недалеко от центра и доступ к местным предприятиям.

Приштина

Приштина, сердце Косово, встречает посетителей сочетанием традиций и прогресса. Его оживленные улицы сочетают в себе османское и балканское влияние, что делает его уникальным и динамичным городом.

Здесь вы можете найти сочетание старой и новой архитектуры, от исторических зданий до современных застроек, таких как Лакриште. Водители смогут проезжать через центр города через оживленные районы, такие как северный район «Кодра-э-Тримаве».

Правду говорят, что каждый город имеет свое неповторимое очарование и характер и города Западных Балкан не исключение. Разработчики с нетерпением ждут возможности позволить вам исследовать эти исторические земли для себя в будущем, а пока не забудьте добавить DLC Западные Балканы в свой список желаний Steam!