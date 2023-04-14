Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
9.2 9 402 оценки

Новые скриншоты из будущего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 - дорожная сеть

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Genotip71
Новости

Дороги очень важны для водителей, независимо от того, куда вы едете (если только не в будущее). В грядущем DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 разработчики уделили особое внимание дорожной сети в 8 странах, включенных в это дополнение.

Игроки могут рассчитывать на различные типы дорог, включая новые современные автомагистрали, некоторые из которых недавно открылись или планируются к использованию в ближайшем будущем. Эти автомагистрали, как правило, являются самым быстрым маршрутом к месту назначения, а в некоторых местах водителям открываются уникальные виды. Один из таких примеров можно найти на побережье Хорватии, где шоссе проходят прямо посреди гористой местности.

Помимо автомагистралей, существует также сеть небольших дорог, которые обслуживают небольшие населенные пункты, города и деревни на Западных Балканах. Они варьируются от дорог на уровне моря на всем протяжении и до дорог в горах.

Будет и несколько дорог, которые проходят прямо через некоторые из крупных городов, в отличие от движения по центру, где обычно запрещен проезд для больших грузовиков. Однако будьте осторожны, некоторые дороги в городе могут не подходить для больших транспортных средств. Игроки также могут рассчитывать на подробные дорожные указатели, если вы предпочитаете перемещаться без GPS во всех странах!

Также будет много мостов, кольцевых развязок, туннелей и железнодорожных переездов, которые обязательно будут показаны позже.

Скриншоты
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
dima_answer

красотища

1
McLaren MP4-4

На одном из скриншотов,маневровый ЧМЭ3 стоит - шикарно!)

0
as19777

на первом?

0
Zick211

Это на каком языке? Я ниче не понял, то русский то укр не понимаю. Кто нибудь скажите)

0