Новые скриншоты из будущего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 - Строительные площадки

Регион Западных Балкан переживает строительный бум, а амбициозные проекты преображают городские ландшафты. От возрождения исторических мест до строительства современной инфраструктуры, регион рассматривает строительство как движущую силу экономического роста.

С каждым зданием, возвышающимся ввысь, постоянно растет потребность в дополнительных материалах, инструментах и оборудовании для поддержки этих проектов, и вот где вы приходите!

В грядущем дополнении West Balkans для Euro Truck Simulator 2 вы найдете новые строительные площадки в нескольких разных городах. От различных зданий до ветряных электростанций — в этой части мира не будет недостатка в рабочих местах для дальнобойщиков.

Столь же важны, как и сами активные строительные площадки, склады, которые предоставляют необходимое оборудование и материалы, необходимые для работы. Игроки смогут забирать грузы со складов материалов, таких как склады и магазины, с нужным грузом, необходимым для получателя.

Наша команда по активам также усердно работала над созданием новых активов для этих складов, чтобы действительно воплотить их в жизнь. Мы надеемся, что вам понравится работа и детали, которые были вложены в эту бурно развивающуюся отрасль на Западных Балканах.

Хотите почитать о новейшей инфраструктуре, которая будет построена на Западных Балканах? Почему бы не заглянуть в наш недавний блог о мостах, в котором рассказывается о недавно построенном мосту Пелешац. Пока мы все еще усердно работаем над завершением этого предстоящего DLC, вы также можете помочь, добавив DLC West Balkans в свой список желаний Steam. Это действительно помогает поддерживать наши проекты, так что спасибо, если у вас уже есть. До новых встреч на дорогах!