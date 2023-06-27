Новые скриншоты из предстоящего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 - города Адриатического моря ©

Города вдоль Адриатического моря известны своими потрясающими прибрежными пейзажами, богатой историей и яркой культурой. Эти города, раскинувшиеся вдоль восточного побережья, предлагают уникальное сочетание средиземноморского шарма и очаровательной архитектуры.

Разработчики из SCS Software поделились некоторой информацией о местах, которые вы сможете посетить в грядущем дополнении West Balkans для Euro Truck Simulator 2.

Копер

Расположенный на потрясающем побережье Адриатического моря в Словении, Копер предлагает посетителям идеальное сочетание истории, культуры и природной красоты. Водители, ищущие работу по доставке в этом районе, найдут порт, в котором есть депо для отгрузки автомобилей, где автомобили готовы к импорту или экспорту.

Риека

Расположенный в заливе Кварнер в Хорватии, этот очаровательный город может похвастаться богатым культурным наследием и живой атмосферой. Благодаря своему очаровательному старому городу и близости к красивым островам и пляжам, Риека предлагает водителям прекрасный вид на море с шоссе. Здесь вы также найдете логистический порт для доставки в него и из него.

Задар

На Адриатическом побережье Хорватии расположился Задар, город с красивой архитектурой и природными чудесами. С его очаровательным старым городом он предлагает посетителям восхитительное сочетание культуры и прибрежной красоты. Здесь водители найдут большой склад и логистические базы, а также пристань для яхт.

Сплит

Расположенный на побережье Далмации в Хорватии, Сплит - очаровательный город, известный своим захватывающим прошлым и прибрежными видами. Оживленная набережная делает его очаровательным местом для изучения. В DLC Западные Балканы водители смогут проехать через центр города, где вы увидите достопримечательности и исторический старый город. Вы также найдете местную логистическую отрасль, а также паромный порт.

Дуррес

Расположенный вдоль побережья Албании, этот город предлагает посетителям потрясающую береговую линию. У водителей в этом районе будет фантастический вид на город, когда они едут по прибрежному маршруту и доставляют грузы в местные порты и пристани. Водители грузовиков также могут воспользоваться паромом, который также доступен там!