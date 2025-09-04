Новые скриншоты из проекта Переработка Бенилюкса для Euro Truck Simulator 2 - Брюссель

Разработчики показали ещё немного контента из грядущего проекта Переработка Бенилюкса для Euro Truck Simulator 2. Дизайнеры карт сейчас работают над переделкой Брюсселя, столицы Бельгии и именно туда мы сегодня и направляемся.

Брюссель, расположенный в самом сердце Бельгии на берегу реки Сенна, часто называют «столицей Европы» благодаря своей роли штаб-квартиры Европейского союза и многих других международных организаций. Но помимо политики, город очаровывает гостей сочетанием истории, культуры и архитектуры. Средневековые площади соседствуют с шедеврами ар-нуво, а кафе и рестораны, отмеченные звёздами Мишлен, делают его настоящим раем для гурманов.

Главной частью Брюсселя, которая оживёт в рамках проекта Benelux Rework, станет кольцевая транспортная система со сложными развязками в центре этой сети. Она соединяет промышленные зоны коммун Форест и Андерлехт, где расположены автомобильный завод, химический завод и логистический центр -все они будут полагаться на ваши услуги для эффективной перевозки грузов. Вы также увидите коммуну Схарбек, где ваши поставки будут способствовать развитию строительной площадки.

С кольцевой дороги открывается вид на несколько знаковых достопримечательностей Брюсселя. Среди них всемирно известный Атомиум, выставочные залы Брюссельского выставочного центра «Экспо» и градирня электростанции «Сентрале Электрик де Дрогенбос», подсвеченная ночью яркими светодиодными огнями. Все это формирует неповторимый городской пейзаж.

В коммуне Схарбек можно увидеть прекрасно воссозданные достопримечательности, такие как комплекс Mediapark с современным зданием медиацентра Frame и телекоммуникационная башня Tour Reyers.

«Мы считаем, что нам удалось гораздо точнее передать облик столицы Европы, сосредоточившись на логистике и доставке грузовым транспортом» - говорит Хонза, руководитель проекта Benelux Rework.

Пожалуйста, имейте в виду, что проект всё ещё находится в стадии разработки.