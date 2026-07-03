Новые скриншоты из проекта Переработка Великобритании для Euro Truck Simulator 2 - Инвернесс

Разработчики представили предварительный обзор на Инвернесс, совершенно новый город, который появится в рамках проекта по переработке Великобритании для Euro Truck Simulator 2. Давайте подробнее рассмотрим, что это место может предложить водителям.

Инвернесс, известный как «ворота в высокогорье», является важным транспортным, туристическим и промышленным центром на севере Шотландии. Расположенный в устье реки Несс и недалеко от знаменитого озера Лох-Несс, этот исторический город сочетает в себе потрясающие природные пейзажи с современной инфраструктурой.

Одной из самых впечатляющих достопримечательностей является культовый мост Кессок, перекинутый через залив Бьюли-Ферт и соединяющий Инвернесс с полуостровом Блэк-Айл. Водители, проезжающие через промышленную зону города, смогут полюбоваться впечатляющими видами этого знакового подвесного моста, ставшего определяющей чертой городского пейзажа.

Прогуливаясь по центру Инвернесса, вы сможете полюбоваться видами реки Несс и увидеть один из самых узнаваемых отелей города на берегу реки. Команда также воссоздала несколько известных достопримечательностей города, включая здание Центра правосудия Инвернесса и стадион «Каледониан», который может похвастаться одним из самых живописных спортивных декораций в Шотландии.

Помимо своих достопримечательностей, Инвернесс предлагает захватывающие пейзажи во всех направлениях. Окруженный холмами, водными путями и впечатляющими ландшафтами Шотландского высокогорья, город служит идеальным началом знакомства с одним из самых красивых регионов Соединенного Королевства. Легко понять, почему миллионы туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы начать свои приключения в высокогорье.

Помимо множества достопримечательностей, в Инвернессе также нет недостатка в работе! Желающие внести свой вклад в развитие экономики Шотландии, могут устроиться на работу на местном нефтеперерабатывающем заводе или заниматься доставкой грузов в порт Инвернесса, предлагающий различные возможности для грузоперевозок, связанных с морской торговлей региона.

Разработчики надеются, что вам понравился этот первый взгляд на Инвернесс, совершенно новый город, который появится в Шотландии в рамках продолжающегося проекта по переработке Великобритании. Проект в будущем станет бесплатным обновлением для всех владельцев Euro Truck Simulator 2.