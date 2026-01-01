Новые скриншоты обновленного Антверпена из проекта Переработка Бенилюкса для Euro Truck Simulator 2

Разработчики SCS Software представили новый взгляд на один из самых знаковых и культурно ярких городов Бельгии, Антверпен, в рамках проекта Benelux Rework. Известный своим обширным портом, историческими достопримечательностями и оживленной городской атмосферой, Антверпен впервые появится в Euro Truck Simulator 2, расширив карту множеством новых локаций, аутентичных деталей и разнообразных впечатлений от вождения.

Антверпен гордо возвышается на берегах Шельды и для водителей характер города сразу становится очевидным при приближении к речному порту Антверпена. Этот оживленный прибрежный район передает энергию ежедневной торговли и движения, предлагая живописное, но в то же время индустриальное приветствие городу. Отсюда игроки будут петлять по улицам, застроенным современной инфраструктурой и историческими кирпичными зданиями.

Продвигаясь дальше в центр города, водители увидят археологический комплекс Кипдорп, где в настоящее время проводятся крупнейшие археологические раскопки в Антверпене за многие годы. Это примечательное место создает сильное ощущение истории в движении: обнаженные фундаменты и продолжающиеся исследования отражают глубокое прошлое города. Вскоре перед нами предстанет элегантный Паркбрюг, чья характерная белая стальная конструкция изящно изгибается, соединяя два оживленных района. Пересекая его, можно насладиться моментом спокойствия над потоком машин внизу и панорамным видом на крыши города.

Неподалеку игроки проедут мимо автовокзала, транспортного узла, где сходятся трамваи и автобусы. В истинно антверпенском стиле этот район сочетает современную городскую жизнь с культурными уголками и одна из таких культурных достопримечательностей находится всего в нескольких минутах езды по маршруту: музей шоколада. Эта восхитительно оформленная достопримечательность отдает дань уважения всемирно известным бельгийским кондитерским традициям и является знакомой достопримечательностью как для местных жителей, так и для путешественников.

По мере того как дорога тянется дальше, водителей внезапно встречает смена атмосферы у въезда в Китайский квартал - богато украшенное и красочное сооружение, обозначающее один из самых самобытных культурных районов Антверпена. Далее появляется одна из самых узнаваемых достопримечательностей города: Центральный вокзал Антверпена. Известный своим величием и архитектурной красотой, вокзал был точно воссоздан, чтобы отразить впечатляющее присутствие, которое он производит в реальной жизни.

Конечно, ни одно воплощение Антверпена не было бы полным без его всемирно известного порта. Выезжая из центра и направляясь на север, водители прибудут в порт Антверпена, где их ждет тщательно проработанная въездная зона, задающая тон всему дальнейшему масштабу. Маршрут продолжается в индустриальный центр города, где игроки смогут обнаружить специализированный химический склад и множество других мест.

От культурных достопримечательностей до промышленных гигантов, Антверпен - город контрастов и переработка призвана отразить каждый из них. Пересекая культовые мосты, прогуливаясь по оживленным городским улицам или исследуя один из крупнейших портов Европы, игроки найдут множество достопримечательностей для изучения и новых впечатлений.