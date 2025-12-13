Новые скриншоты обновленного Люксембурга из проекта Переработка Бенилюкса для Euro Truck Simulator 2

По мере продвижения разработки проекта Benelux Rework разработчики представили новый обзор из самого сердца Европы, Люксембург - компактную, но удивительно многоуровневую столицу, которая вскоре получит значительную переработку в Euro Truck Simulator 2. Известный своим живописным ландшафтом, сохранившимися укреплениями и впечатляющими современными районами, Люксембург предлагает поистине исключительные впечатления от вождения.

Люксембург расположен высоко над извилистой рекой Альзетт, его кварталы раскинулись на обрывах, плато и глубоких долинах. Эта уникальная география делает город интересным испытанием для водителей грузовиков и нигде это не проявляется так ярко, как при приближении к мосту Великой герцогини Шарлотты. Отсюда игроки смогут насладиться захватывающим видом на исторический центр и Казематы Бок, частично сохранившуюся средневековую оборонительную систему, высеченную в скале. Этот вид демонстрирует многослойную историю города и впечатляющую вертикальность, которая отличает Люксембург от других городов.

По мере того, как игроки продолжают движение по мосту, перед ними открывается панорама Кирхберга - района, известного своими европейскими учреждениями, культурными центрами и чистой, современной архитектурой. Строительная площадка Кирхберга, за которой возвышается конгресс-центр, добавляет динамики и оживления маршруту, напоминая водителям, что Люксембург - это постоянно развивающийся и расширяющийся город. В конце концов, дорога спускается под возвышающуюся конструкцию моста Великой герцогини Шарлотты, предлагая вид из-под путепровода, который подчеркивает высоту верхних кварталов города.

Спускаясь в северную долину, водители попадают в промышленную зону Люксембурга, где атмосфера меняется. Здесь сталелитейный завод служит одним из центральных пунктов доставки, рядом с ним расположены супермаркет, дилер грузовиков и другие склады, отражающие рабочую основу города. Этот район резко контрастирует с элегантными кварталами наверху, но он является важной частью характера и экономики Люксембурга. Дальнейшее исследование приведет игроков к культовым Трем башням - достопримечательности, которая добавляет еще один слой архитектурной истории на карту.

Люксембург, возможно, и является одной из самых маленьких столиц Европы, но по атмосфере, разнообразию и глубине он предлагает опыт, который никак нельзя назвать маленьким. Разработчики рады представить этот переработанный город в ETS2 и поднять его до уровня качества, которого ожидают игроки.