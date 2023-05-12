Новые скриншоты переделки Германии для Euro Truck Simulator 2 - Росток ©

В прошлом месяце разработчики представили первый город, который получит новый вид на втором этапе переработки немецких городов, который появится в обновлении 1.48 для Euro Truck Simulator 2. Новые скриншоты демонстрируют, что Росток также станет частью этого этапа и этот исторический город ждет много изменений.

Город был перестроен с нуля с совершенно новой планировкой, а также дорогами E55 и E22 и автомагистралями вокруг Ростока, которые также были изменены и перепроектированы. Когда вы въедете в город со стороны E55, вы проедете через логистическую часть Ростока, в которой есть гараж, станция технического обслуживания, дилер грузовых автомобилей (Renault) и супермаркет.

Покинув логистическую часть города, вы приблизитесь к исторической части Ростока, где вас встретит потрясающий вид на три церкви: Св. Петра, Св. Николая и Св. Марии. Напротив исторической части города находится недавно построенная гавань, где игроков с нетерпением ждет новая пристань для яхт. В районе гавани также есть такие достопримечательности, как ворота Мёнхентор, дома с уникальной архитектурой, ледокол «Стефан Янцен», а чуть дальше - Цирк Фантазия.

Росток расположен на берегу Балтийского моря и в устье реки Варнавы. Варнава впадает в море на севере города и в этом месте находится порт Росток. Игроки могут следовать по городу, чтобы добраться до порта, который состоит из четырех частей с уникальными складами, копирующими промышленность порта Ростока. Более того, специально для этого порта спроектировано новое производственное депо ветряных башен. Игроки также могут сесть на паром до Гедсера и Треллеборга из порта Ростока, а прямо под паромом находится новое железнодорожное депо.