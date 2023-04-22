Новые скриншоты переделки Германии для Euro Truck Simulator 2 - Травемюнде ©

Несмотря на то, что разработчики выпустили один из этапов переработки немецких городов в Euro Truck Simulator 2 в обновлении 1.47, уже пора заглянуть вперед и посмотреть, что ждет этот проект в будущем. Итак, давайте познакомимся с изменениями, которые произойдут в городе Травемюнде в ближайшем обновлении!

Травемюнде - исторический приморский город, расположенный на севере Германии, на побережье Балтийского моря. В связи с этим район в настоящее время представлен в игре в основном портом без какой-либо возможности проезда через сам город. Однако все это изменится, поскольку локация полностью перестроена с нуля с добавлением совершенно нового прохода через городскую территорию.

Кроме того, также улучшен морской аспект, так как появится новый паром, который переправит ваш могучий грузовик через залив. Если вам интересно посетить этот очаровательный приморский город с богатой историей не только для перевозки грузов и выполнения работы, этот опыт может быть недостающей частью, чтобы убедить вас дать ему шанс!