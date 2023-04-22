Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
9.2 9 473 оценки

Новые скриншоты переделки Германии для Euro Truck Simulator 2 - Травемюнде

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Genotip71
Новости

Несмотря на то, что разработчики выпустили один из этапов переработки немецких городов в Euro Truck Simulator 2 в обновлении 1.47, уже пора заглянуть вперед и посмотреть, что ждет этот проект в будущем. Итак, давайте познакомимся с изменениями, которые произойдут в городе Травемюнде в ближайшем обновлении!

Травемюнде - исторический приморский город, расположенный на севере Германии, на побережье Балтийского моря. В связи с этим район в настоящее время представлен в игре в основном портом без какой-либо возможности проезда через сам город. Однако все это изменится, поскольку локация полностью перестроена с нуля с добавлением совершенно нового прохода через городскую территорию.

Кроме того, также улучшен морской аспект, так как появится новый паром, который переправит ваш могучий грузовик через залив. Если вам интересно посетить этот очаровательный приморский город с богатой историей не только для перевозки грузов и выполнения работы, этот опыт может быть недостающей частью, чтобы убедить вас дать ему шанс!

Скриншоты
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Walkan90

Картоделы, а не разработчики. Кончатся территории, будут их же второй раз перелопачивать. Лишь бы не думать над новыми возможностями и улучшением игрового процесса.

3
HellowRainbow

Может, когда-нибудь мы и дождемся замены этих убогих шейдеров

1
dima_answer

мелочь, а приятно

0
sektir

не похоже.где мигранты где митинги где жгут покрышки.))

0