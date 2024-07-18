Новые скриншоты переделки Германии в Euro Truck Simulator 2 - Магдебург и Оснабрюк

В рамках проекта по переработке Германии для Euro Truck Simulator 2 полностью обновлены города Оснабрюк и Магдебург.
Оснабрюк
Этот город, расположенный в северо-западной части Германии, также известен как Город Мира. Переделывая Оснабрюк и его окрестности, разработчикам удалось сделать исторический центр доступным для проезда игроков, которые теперь смогут любоваться прекрасными достопримечательностями.
Экономика была скорректирована, чтобы лучше отражать реальные места. Это изменение делает Оснабрюк одним из самых живописных городов Германии, где множество мелких деталей делают его живым.
Магдебург
Во время переделки Магдебурга у разработчиков было ограниченное пространство для работы. Помня об этом, они решили сосредоточить внимание на промышленной части города и это получилось действительно здорово.
Территория вокруг города также была изменена и включает в себя несколько достопримечательностей, таких как Магдебургский водный мост и река Эльба с сопутствующими мостами. Был переделан и выезд с шоссе, чтобы грузовики, перевозящие ветряные турбины с завода по производству ветрогенераторов, могли маневрировать и выехать.