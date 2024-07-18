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Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
9.2 17 148 оценок

Новые скриншоты переделки Германии в Euro Truck Simulator 2 - Магдебург и Оснабрюк

Genotip71
Новости

В рамках проекта по переработке Германии для Euro Truck Simulator 2 полностью обновлены города Оснабрюк и Магдебург.

Оснабрюк

Этот город, расположенный в северо-западной части Германии, также известен как Город Мира. Переделывая Оснабрюк и его окрестности, разработчикам удалось сделать исторический центр доступным для проезда игроков, которые теперь смогут любоваться прекрасными достопримечательностями.

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Экономика была скорректирована, чтобы лучше отражать реальные места. Это изменение делает Оснабрюк одним из самых живописных городов Германии, где множество мелких деталей делают его живым.

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Магдебург

Во время переделки Магдебурга у разработчиков было ограниченное пространство для работы. Помня об этом, они решили сосредоточить внимание на промышленной части города и это получилось действительно здорово.

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Территория вокруг города также была изменена и включает в себя несколько достопримечательностей, таких как Магдебургский водный мост и река Эльба с сопутствующими мостами. Был переделан и выезд с шоссе, чтобы грузовики, перевозящие ветряные турбины с завода по производству ветрогенераторов, могли маневрировать и выехать.

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