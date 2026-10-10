Обновление 1.62 для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator улучшит интерьеры Iveco S-Way и нового Volvo VNL

SCS Software продолжает внедрять улучшенную систему материалов в свои игры. В грядущем обновлении 1.62 для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator визуальные улучшения получат ещё два грузовика.

В Euro Truck Simulator 2 обновлённые интерьеры достанутся Iveco S-Way, а в American Truck Simulator — новому Volvo VNL. Новая система материалов заметно повышает качество освещения и визуальное восприятие салона: она учитывает, как разные поверхности реагируют на свет, делая интерьер более детализированным и приятным глазу. Разница между кожей, тканью, пластиком и металлом становится заметнее даже при слабом освещении.

SCS Software напомнила, что постепенно распространит эту функцию на большее число грузовиков. Подробнее о том, как проходит внедрение системы, можно узнать в блоге Under the Hood. Студия также поблагодарила игроков за отзывы и скриншоты и призвала следить за новостями в соцсетях.