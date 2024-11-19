Объявлена дата выхода DLC Греция для Euro Truck Simulator 2

Готовы ли вы отправиться в путешествие по стране легенд, героев, богов и мифов? Отметьте свои календари и приготовьтесь отправиться в путь, потому что мы рады сообщить, что...
Будет выпущено DLC для Греции 4 декабря 2024 г.
Мы с нетерпением ждем, когда вы отправитесь в свое первое путешествие в Грецию. Наша команда работает на полную мощность, чтобы обеспечить бесперебойную работу к его выпуску. От устранения ошибок до доработки карты — мы находимся на последнем этапе!
В этой прекрасной части мира так много интересного. Если вы пропустили какой-либо из наших предыдущих блогов, посвященных DLC «Греция», мы настоятельно рекомендуем их просмотреть! Вы можете догнать их всех здесь!
Готовы заняться грузоперевозками? Ждать осталось недолго! А пока обязательно добавьте дополнение «Греция» в свой список желаний Steam! Это действительно помогает поддерживать нашу работу и уведомляет вас о ее выпуске. Мы благодарим вас за вашу поддержку! Мы с нетерпением ждем выхода Греции 4 декабря.
Засуньте вы себе эту грецию куда подальше.Движок новый поставьте
Увы новый движок равно новая игра, то есть все активы и ресурсы нужно будет переделывать, перерабатывать, конвертировать, а всё что создано сообществом за годы, уйдёт в историю, моды нужно будет создавать снова, и то если движок будет официально поддерживать моддинг, а главное нужно будет создать инструментарий для моддинга.
А это значит что в текущей игре под названием ETS2, нового движка увы не будет, ЫСЫ могут обновить шейдеры и назвать это новым движком, но любой кто давно играет, и тем более занимается моддингом, сразу увидит что двигло то осталось старое, то есть слегка обновлённый Prism3D