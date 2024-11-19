Объявлена дата выхода DLC Греция для Euro Truck Simulator 2

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Будет выпущено DLC для Греции 4 декабря 2024 г.

Мы с нетерпением ждем, когда вы отправитесь в свое первое путешествие в Грецию. Наша команда работает на полную мощность, чтобы обеспечить бесперебойную работу к его выпуску. От устранения ошибок до доработки карты — мы находимся на последнем этапе!

В этой прекрасной части мира так много интересного. Если вы пропустили какой-либо из наших предыдущих блогов, посвященных DLC «Греция», мы настоятельно рекомендуем их просмотреть! Вы можете догнать их всех здесь!

Готовы заняться грузоперевозками? Ждать осталось недолго! А пока обязательно добавьте дополнение «Греция» в свой список желаний Steam! Это действительно помогает поддерживать нашу работу и уведомляет вас о ее выпуске. Мы благодарим вас за вашу поддержку! Мы с нетерпением ждем выхода Греции 4 декабря.