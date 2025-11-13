Объявлена дата выхода DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2

Вам не терпится прокатиться на своём грузовике по захватывающим пейзажам северной Скандинавии? Для есть потрясающая новость - DLC Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2 выйдет 27 ноября 2025 года!

Совсем скоро вы будете ехать по захватывающим дух фьордам и возвышающимся горам, простирающимся до самого Северного Ледовитого океана, в окружении потрясающих ландшафтов, наполненных природой. По пути вы увидите яркие города, знаменитые мосты, подводные туннели, узкие дороги, очаровательные прибрежные деревни и небольшие городки с классической скандинавской архитектурой.

Разработчики с нетерпением ждут, когда вы отправитесь на своём грузовике в захватывающие дух путешествия по землям северной Скандинавии! Десятки прекрасно воссозданных городов и посёлков по всей Норвегии, Швеции и Финляндии ждут вас, а сотни складов готовы принять ваши грузы и загрузить ваш прицеп, чтобы вы могли отправиться в следующую незабываемую поездку.

Обязательно добавьте дополнение Nordic Horizons в свой список желаний в Steam, чтобы не пропустить его релиз!