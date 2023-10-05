Объявлена дата выхода DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 ©

Разработчики из SCS Software наконец назвали дату выхода долгожданного DLC Западные Балканы - 19 октября 2023 года!

По этому поводу был выпущен трейлер, который даст вам представление о чудесных пейзажах, ярких городах, исторических достопримечательностях и новых интересных отраслях, которые ждут вас в этом расширении карты.

Будьте уверены, разработчики очень усердно работали над тем, чтобы сделать весь DLC Западные Балканы фантастическим дополнением. Они устраняют любые проблемы, будь то в новом регионе или прилегающих районах и следят за тем, чтобы все работало гладко. Их цель - подарить вам потрясающие впечатления от виртуальных грузоперевозок и они стремятся сделать это возможным.

Готовы ли вы принять любые вызовы в новом регионе? Если да, обязательно добавьте расширение карты в свой список желаний Steam, чтобы мгновенно получить уведомление, как только проект станет доступен для загрузки.

Разработчики благодарят за поддержку на протяжении всего периода разработки и надеются, что вам понравится все, что может предложить этот непростой проект.