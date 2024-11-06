Первое геймплейное видео будущего DLC Греция для Euro Truck Simulator 2

Устраивайтесь на пассажирском сиденье, и позвольте нам провести вас в вашем первом путешествии по живописным пейзажам Греции! Сегодня мы рады представить первый обзор игровых кадров нашего предстоящего расширения карты Греции для Euro Truck Simulator 2.

Имейте в виду, что это DLC еще не полностью завершено, поэтому все, что вы видите в видео-превью игрового процесса, все еще находится в стадии разработки и не представляет собой конечный продукт.

Приготовьтесь быть очарованными красотой Греции, места, которое выходит за рамки обычного и обещает незабываемое путешествие по залитому солнцем побережью и культурным чудесам этой жемчужины Средиземноморья. Если вы хотите узнать больше о предстоящем расширении карты, вы можете просмотреть все опубликованные в нашем блоге сообщения о Греции здесь.

Мы надеемся, что вы с нетерпением ждете выхода этого расширения карты. Если да, обязательно добавьте дополнение «Греция» в свой список желаний Steam. Не забудьте следить за всеми последними новостями о Греции и других проектах, подписавшись на нас в нашем X/Twitter, Instagram, Facebook и TikTok.