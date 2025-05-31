ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
9.3 23 690 оценок

Похоже, в Euro Truck Simulator появится возможность вождения автобусов

Genotip71 Genotip71

Разработчики из SCS Software выложили в своем блоге интересное видео.

Мы пересекали границы, перевозили грузы и исследовали бесчисленное множество городов по всей Европе. Но, как и в любом большом путешествии, дорога всегда полна сюрпризов. Что-то другое появляется в поле зрения, новый способ ощутить мир Euro Truck Simulator 2. Увидимся на следующей остановке...

То, что многие игроки давно ждали, все-таки случится - в игре, помимо грузовиков, появятся и автобусы. Как это будет интегрировано в игровой процесс и экономику пока не понятно, но очень интересно!

12
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Plug_and_Play

дол..бы, лучше б сезоны сделали

1
sa1958

Интересно будет попробывать.

Виталий Лобастов

Забавно получается. В ATS будут легковухи, а тут автобусы. Главное чтобы это всё было вплетено в геймплей органично

Пользователь ВКонтакте

Скорее в виде платного длс // Андрей Скрипник

Виталий Лобастов Пользователь ВКонтакте

может и так. Не исключено

Избранный Иноса

Лучше б и сюда легковухи добавили...