Похоже, в Euro Truck Simulator появится возможность вождения автобусов

Разработчики из SCS Software выложили в своем блоге интересное видео.

Мы пересекали границы, перевозили грузы и исследовали бесчисленное множество городов по всей Европе. Но, как и в любом большом путешествии, дорога всегда полна сюрпризов. Что-то другое появляется в поле зрения, новый способ ощутить мир Euro Truck Simulator 2. Увидимся на следующей остановке...

То, что многие игроки давно ждали, все-таки случится - в игре, помимо грузовиков, появятся и автобусы. Как это будет интегрировано в игровой процесс и экономику пока не понятно, но очень интересно!