Похоже, в Euro Truck Simulator появится возможность вождения автобусов

Разработчики из SCS Software выложили в своем блоге интересное видео.
Мы пересекали границы, перевозили грузы и исследовали бесчисленное множество городов по всей Европе. Но, как и в любом большом путешествии, дорога всегда полна сюрпризов. Что-то другое появляется в поле зрения, новый способ ощутить мир Euro Truck Simulator 2. Увидимся на следующей остановке...
То, что многие игроки давно ждали, все-таки случится - в игре, помимо грузовиков, появятся и автобусы. Как это будет интегрировано в игровой процесс и экономику пока не понятно, но очень интересно!
дол..бы, лучше б сезоны сделали
Интересно будет попробывать.
Забавно получается. В ATS будут легковухи, а тут автобусы. Главное чтобы это всё было вплетено в геймплей органично
Скорее в виде платного длс // Андрей Скрипник
может и так. Не исключено
Лучше б и сюда легковухи добавили...