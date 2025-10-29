Появилось новое геймплейное видео из будущего DLC Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2

Для тех, кто с нетерпением ждёт начала путешествий по дополнению Nordic Horizons разработчики SCS Software опубликовали второе видео игрового процесса из этого грядущего расширения карты.

В этом видео они отправятся в потрясающее путешествие по величественным фьордам Норвегии. Стартуя в северном приморском городе Анденес и далее на юг по трассам Fv 82, Rv 85 и E10, вплоть до живописного города Свольвер. Устраивайтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой, пока разработчики проведут вас по захватывающим дух пейзажам этого расширения карты!

Не забывайте, что всё, что вы видите, находится в стадии разработки и может быть изменено к релизу.