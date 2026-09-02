Разработчики Euro Truck Simulator 2 объяснили отказ от графических улучшений заботой о владельцах слабых ПК

Студия SCS Software не планирует совершать технологический скачок в визуальной составляющей симуляторов Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. В рамках выставки Gamescom 2026 представители компании прокомментировали популярные в фанатском сообществе графические модификации на базе DirectX 11, внедряющие объемные лужи, физические капли дождя и динамические отражения на асфальте. Несмотря на впечатляющую картинку, официальная интеграция подобных решений в базовую версию игры оказалась заблокирована из-за чрезмерной нагрузки на графические процессоры.

Даже современные флагманские видеокарты уровня GeForce RTX 5080 с трудом справляются с тяжелыми шейдерами воды и продвинутыми виртуальными зеркалами, превращая игровой процесс в испытание для систем охлаждения. Комьюнити-менеджер студии Алекс Блэкман подтвердил, что команда пристально следит за работами моддеров и регулярно делится роликами энтузиастов во внутренних рабочих каналах. Однако авторы подчеркивают колоссальную разницу между единичными красивыми скриншотами и стабильной работой симулятора на протяжении сотен часов реального времени.

Главной причиной технологического застоя авторы называют специфику своей аудитории. Как заявил менеджер по маркетингу и связям с общественностью Даниэль Немец, внезапное повышение системных требований лишило бы доступа к симулятору около 80 процентов активных игроков. Огромное количество пользователей запускает грузовики на бюджетных домашних сборках или старых офисных ноутбуках прямо во время рабочих рейсов и командировок, поэтому студия категорически отказывается требовать от фанатов обязательной покупки дорогостоящего железа.

Дополнительным сдерживающим фактором для графического движка выступает параллельная разработка версий для домашних игровых приставок. По словам Алекса Блэкмана, на фоне высокой стоимости компьютерного железа студия ставит во главу угла предельную доступность игры на любых платформах. Архитектурные ограничения консолей и необходимость удержания стабильной частоты кадров связывают программистам руки, исключая возможность применения ресурсоемких визуальных эффектов.

Перевод симуляторов на графический интерфейс DirectX 12 по-прежнему значится в долгосрочных планах чешской компании, но мгновенного преображения графики ждать не стоит. Разработчики заявляют, что намерены внедрять современный инструментарий исключительно ради внутренней оптимизации и поддержания стабильности базового программного кода, ведущего историю с начала 2000-х годов. Позиция руководства SCS Software остается неизменной: сохранение широкой базы пользователей для студии важнее погони за передовой графикой.