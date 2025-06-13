Разработчики показали будущее DLC Исландия для Euro Truck Simulator

Мы знаем, что вам, возможно, было интересно, к чему приведут наши дальнейшие шаги в Euro Truck Simulator 2, и теперь мы готовы раскрыть наши планы! Мы очень рады объявить о предстоящем дополнении к карте, над которым наши команды уже начали работать...

Исследуйте Страну Огня и льда! Исландия стоит особняком как одна из самых необычных стран на Земле, с невероятно уникальным ландшафтом и совершенно непревзойденной суровой природой. Несмотря на площадь всего в 103 000 км2, это островное государство предлагает удивительное разнообразие природных чудес: высокие вулканы, обширные ледники, пляжи с черным песком, грохочущие водопады, впечатляющие кратеры и многое другое, что делает его местом мечты для посетителей со всего мира. Теперь у вас есть шанс испытать все это, сидя за рулем своего грузовика.

Из-за уникальной географии Исландии не ожидайте увидеть густую сеть автомагистралей или шумное скопление городов. Вместо этого приготовьтесь к незабываемому путешествию по одному из самых захватывающих пейзажей на Земле.

Это дополнение к карте предлагает живописную поездку по Исландии, соединяющую несколько очаровательных городов и отдаленных поселений, расположенных в мире, созданном из огня и льда. Величественные горы, бескрайние равнины, впечатляющие скалы, вулканические поля, бурлящие реки и каскадные водопады - все это потрясающе воссоздано нашими дизайнерами карт.

Это дополнение с его потрясающими видами и нетронутой природной красотой не имеет аналогов ни в одном другом дополнении. Каждый километр демонстрирует величие и аутентичность дикой природы Исландии. Если вы когда-нибудь хотели ощутить великолепие природы за рулем, это ваш шанс.

Вы можете рассчитывать на перевозку грузов по Хрингвегуру (“Кольцевой дороге”), которая тянется примерно на 1400 километров, образуя кольцо вокруг острова. Помимо других городов и поселений, одним из основных объектов расширения карты является столица Рейкьявик, город, полный жизни, излучающий творческий подход и окруженный невероятной природой.

Мы надеемся, что мы порадовали вас еще одним приключением в области грузоперевозок в ETS2! Не забудьте поддержать нас, добавив исландское дополнение в свой список желаний Steam. Просто имейте в виду, что все, что вы здесь видите, еще находится в стадии разработки.

Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами более подробной информацией в будущем.