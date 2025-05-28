Разработчики показали города Торнио и Хапаранда из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator

Одна граница, две страны и бесшовное соединение! В предстоящем дополнении Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 вы увидите один из самых успешных примеров трансграничного сотрудничества в Европе.

Добро пожаловать в Торнио, финский город, расположенный прямо на границе со Швецией и тесно связанный со своим городом-побратимом Хапарандой. Хотя в реальном мире это два отдельных муниципалитета, в ETS2 они будут появляться вместе под одним игровым названием Торнио из-за ограничений масштаба. Однако игроки могут ожидать увидеть и испытать определяющие элементы с обеих сторон этого общего региона.

Путешествуя по этим городам, вы сможете проехать по мосту, соединяющему Финляндию и Швецию и с которого также открывается вид на реку и городскую площадь. Неподалеку от этого моста игроки также встретят особую достопримечательность, которая имеет подходящее название «Обручальные кольца» - скульптуру, расположенную на небольшой кольцевой развязке. Это произведение искусства символизирует единство двух городов и является данью уважения их постоянному сотрудничеству и общей идентичности. Это одна из трех небольших кольцевых развязок в этом районе, которую разработчики воссоздали, чтобы отразить местную дорожную сеть.

Ищете работу? В Торнио будет логистический центр со складом, заправочной станцией и сервисной станцией для обслуживания грузовиков. На юге водители могут отправиться в большую промышленную зону, которая включает сталелитейный завод, речной портовый склад и ветряную электростанцию! Через границу в части города, вдохновленной Хапарандой, игроки найдут большой склад Ика, куда и откуда можно доставлять грузы. Поэтому, в каком бы городе вы ни находились, недостатка в контрактах на работу не будет.

Помимо дорог и складов, эта часть карты также имеет немного очарования и мелочей. Торнио и Хапаранда находятся в разных часовых поясах, причем Финляндия опережает Швецию на час. Это привело к забавным культурным странностям, например, когда люди пересекают границу в канун Нового года, чтобы дважды отпраздновать полночь, один раз в Швеции, а затем еще раз через час в Финляндии, которая находится всего в нескольких минутах ходьбы.

Разработчики надеются, что вам понравился этот взгляд на Торнио и Хапаранду и с нетерпением ждут, когда вы сами исследуете их в будущем.