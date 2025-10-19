Разработчики SCS Software объявили о новом проекте Переработка Великобритании для Euro Truck Simulator 2

Переработка Великобритании в Euro Truck Simulator 2 - долгожданное обновление одного из первых регионов, представленных при запуске.

Прежде чем перейти к подробностям, обратите внимание: этот проект всё ещё находится на самой ранней стадии и многие скриншоты демонстрируют области переработки, над которыми ещё ведутся работы и которые ещё не завершены.

Сейчас над ранними этапами переработки Великобритании работают более двадцати дизайнеров карт. Также в проекте участвует множество других специалистов: от исследовательского отдела и отдела ресурсов до дорожной команды и программистов. Проект объединяет широкий спектр команд SCS Software, каждая из которых вносит свой вклад в то, что обещает стать одним из самых амбициозных проектов на сегодняшний день.

Переработка Великобритании была одним из самых часто запрашиваемых проектов в сообществе на протяжении многих лет и команда уже давно об этом думала. «Мы давно думали о переработке Великобритании, ещё с того времени, как я работал над переработкой Австрии», — говорит руководитель проекта Эббе. «Но были и другие проекты, на которых нам нужно было сосредоточиться заранее, например, Бенилюкс».



Эббе также делится своей страстью к текущему проекту: «Лично я хотел заняться переработкой Великобритании. Я обожаю читать наполеоновские романы о флоте, такие как «Хорнблауэр» или сагу «Обри и Мэтьюрин», а также историю Великобритании в целом, от Войны Роз до Парусного века. Для меня это очень увлекательный проект».

Учитывая возраст существующей карты и многочисленные изменения, произошедшие в реальной жизни, было принято решение полностью переработать регион с нуля. Однако переработка Великобритании представляет собой ряд уникальных сложностей по сравнению с текущей картой Европы. В настоящее время масштаб Великобритании отличается от масштаба материковой Европы. Разработчики изменяют его, чтобы обеспечить единообразие на протяжении всей игры. Это означает, что будет добавлено больше деталей на меньшей территории, что само по себе является сложной задачей. Левостороннее движение также добавляет дополнительный уровень сложности.

Что касается того, что вы можете увидеть и испытать, разработчики пока предпочитают держать подробности в тайне. Но подтвердили, что будут добавлены несколько легендарных достопримечательностей, таких как Стоунхендж. Также на карте появится новый город Лидс. Текущая философия дизайна учитывает и предстоящее дополнение Coaches, так что, возможно, появятся и некоторые туристические направления. Также будут добавлены новые города и места по всей Шотландии. И, конечно же, новый Евротоннель будет выглядеть фантастически.

Разработчики надеются, что сообществу понравится их видение Великобритании. Возможно, придётся пойти на некоторые компромиссы, поскольку они полностью перестраивают Великобританию и просят игроков проявить терпение. Разработка всё ещё находится на ранней стадии, а Великобритания - это большая область карты и её завершение займёт время.