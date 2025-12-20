Разработчики SCS Software показали автобус MAN Lion's Coach из будущего DLC Coaches для Euro Truck Simulator 2

Сегодня разработчики рассказали об еще одном транспортном средстве, которое появится в грядущем DLC Автобусы для Euro Truck Simulator 2. На этот раз это MAN Lion's Coach - современный, комфортабельный междугородний автобус, который многие из вас, возможно, уже видели на дорогах!

Автобус MAN Lion’s Coach пользуется заслуженной репутацией в отрасли благодаря сочетанию эффективности, практичности и комфорта для пассажиров. Он оснащен надежным двигателем MAN D26, обеспечивающим высокую производительность для дальних поездок. Внутри автобус спроектирован таким образом, чтобы сделать поездки комфортными как для водителя, так и для пассажиров: большие окна, удобное расположение сидений и чистая, просторная компоновка.

Безопасность также играет важную роль: для поддержки водителей на оживленных дорогах и в длительных поездках по автомагистралям доступен целый ряд современных систем помощи. Благодаря надежной работе, комфортабельному салону и явной ориентации на безопасность, автобус Lion’s Coach стал популярным выбором для операторов по всей Европе как на региональных, так и на международных маршрутах.

Команда разработчиков транспортных средств работала над тем, чтобы максимально точно воссоздать эти определяющие характеристики и перенести автобус в Euro Truck Simulator 2. В настоящее время создаются варианты как с колесной формулой 4×2, так и 6×2, предоставляя игрокам выбор между стандартной и удлиненной конфигурацией.

Внутри салона будет возможность выбора из пяти различных цветовых вариантов для сидений и штор. Это позволит вам создать внешний вид, подходящий для вашего автопарка, а колпаки на колеса также будут иметь возможность смены цвета, что даст вам множество различных вариантов визуальной персонализации. Как всегда, этот процесс включает в себя тесное сотрудничество между художниками, дизайнерами и программистами, которые работают вместе, чтобы создать модель, соответствующую стандартам качества разработчиков.

Хотя то, что вы видите сегодня, ещё находится в стадии разработки, разработчики рады поделиться с вами этими предварительными обзорами и дать первое представление о том, что игроков ждёт в будущем. Это лишь один из нескольких автобусов, которые в конечном итоге войдут в состав DLC Автобусы.