Разработчики SCS Software показали автобус Scania Touring из будущего DLC Coaches для Euro Truck Simulator 2

Разработчики поделились очередным обновлением о текущей работе над проектом Coaches для Euro Truck Simulator 2. Сегодня они рассказали об одном из первых автобусов для этого DLC - Scania Touring.

Scania Touring - междугородний автобус, разработанный для комфорта, безопасности и эффективности. Впервые представленный в 2009 году, он стал популярным выбором среди операторов по всей Европе и за её пределами. В зависимости от комплектации эта модель может перевозить до 50 пассажиров, что делает её надёжным спутником в дальних поездках. Известный своим элегантным, современным дизайном и безупречной репутацией в отрасли, Touring продолжает традицию Scania по производству высококачественных и надёжных транспортных средств для пассажирских перевозок.

Разработчики усердно работают над воссозданием этого автобуса в игре. От его неповторимого внешнего вида до тщательно продуманного интерьера - прилагаются все усилия, чтобы Scania Touring был воплощен с максимальным вниманием к деталям. Как всегда, этот процесс требует тесного сотрудничества между художниками, дизайнерами и программистами, которые вместе работают над созданием модели, отвечающей высочайшим стандартам качества.

Конечно, работа продолжается и то, что вы видите здесь сегодня, всё ещё находится в процессе разработки. Разработчики рады поделиться с вами этими предварительными зарисовками и дать вам первое представление о том, что нас ждёт.

Это лишь один из нескольких автобусов, которые в конечном итоге войдут в состав дополнения Coaches и разработчики с нетерпением ждут возможности показать вам больше информации по мере развития игры.