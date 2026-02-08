Разработчики SCS Software показали автобус Volvo 9700 Double Decker из будущего DLC Coaches для Euro Truck Simulator 2

Разработчики SCS Software рассказали больше о настоящей легенде дальних перевозок, которая появится в нашем грядущем DLC Автобусы для Euro Truck Simulator 2. Познакомьтесь с Volvo 9700 Double Decker - современным туристическим автобусом, созданным с учетом комфорта пассажиров, продуманной гибкости и комфортного движения по шоссе. Благодаря своему смелому двухэтажному дизайну он гарантированно привлечет ваше внимание, где бы вы ни находились. Готовы рассмотреть его поближе?

Созданный для удовлетворения требований современных автобусных перевозок, Volvo 9700 DD хорошо знаком многим, особенно в Северной Европе. Разработанный для комфорта, эффективности и высокой вместимости междугородних поездок, этот культовый автобус Volvo обеспечивает первоклассный опыт дальних путешествий, сочетая скандинавский дизайн с особым акцентом на изысканность и безопасность.

Комфорт также является ключевым элементом двухэтажного автобуса Volvo 9700, благодаря возможности изменения компоновки и оснащения в зависимости от потребностей оператора. Низкий уровень шума в салоне и эргономичная компоновка сидений для 96 пассажиров помогают сделать каждую поездку расслабленной и комфортной, даже на дальних расстояниях.

В передней части салона просторное и удобное водительское место обеспечивает превосходную обзорность, чему способствуют передовые системы помощи водителю, такие как система предупреждения о столкновении с экстренным торможением, а также электронная система стабилизации для уверенного управления автомобилем на дороге.

Команда разработчиков усердно работала над тем, чтобы максимально точно воссоздать основные характеристики Volvo 9700. В игре он будет доступен в конфигурации 6×2, высотой 4 метра и длиной 14,3 метра, что подчеркнет впечатляющий внешний вид автобуса на дороге.

Автобус Volvo 9700 DD также будет предлагаться с различными вариантами персонализации, включая выбор официальных цветов Volvo, а также варианты отделки салона, такие как шторы и сиденья для пассажиров. Независимо от того, предпочитаете ли вы лаконичный классический стиль или отделку, которая выделяется на дороге, у вас будет множество вариантов, которые помогут сделать этот автобус по-настоящему вашим.

Хотя то, что вы видите сегодня, еще находится в стадии разработки, разработчики рады поделиться с вами этими предварительными обзорами и дать вам представление о том, что нас ждет в будущем!