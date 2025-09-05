Разработчики SCS Software показали автовокзалы из будущего DLC Автобусы для Euro Truck Simulator 2

С выходом нового дополнения Автобусы для Euro Truck Simulator 2 многим из вас интересно, как будут выглядеть автобусные маршруты в игровом мире. Важную роль в этом процессе, конечно же, играют автовокзалы.

Эти локации станут основными перевалочными пунктами, где игроки будут подбирать и высаживать пассажиров. В последнее время команда уделяет им особое внимание, готовя игровой мир для автобусов.

Когда началась работа над Project Coaches, уже существовало 7 моделей автовокзалов, которые использовались более чем в 100 местах на карте ETS2. Шесть из них будут полностью переработаны, поскольку им почти 10 лет, а один из новых префабов из дополнения Дорога к Чёрному морю будет обновлён. Некоторые макеты останутся прежними, но другие получат совершенно новый дизайн, основанный на реальных местах. В отличие от старых модулей, которые были окружены заборами или стенами, новые позволят убрать их, чтобы станции могли более естественно вписываться в окружающую среду. Может показаться, что создание этих станций изначально было напрасной тратой времени, но это не так: эти автовокзалы отлично послужили в качестве заполнителей и благодаря им теперь можно перестроить и иметь более 100 автобусных станций по всей карте.

Однако не все автовокзалы, которые вам встретятся, уже были в игре. Более того, для улучшения общего покрытия по всей Европе добавляется множество новых станций. Разработчики проверили расположение станций и постарались охватить как можно больше пустых мест, а также добавили автовокзалы в большинство крупных городов. Иногда дизайнеры карты уже создавали специальные автовокзалы, похожие на депо. В других местах не было ничего рядом с центром города или реальным местоположением автовокзала, поэтому приходилось импровизировать и использовать небольшую остановку, которая в реальности иногда используется автобусами.

Конечно, некоторые станции выделяются больше других. По возможности разработчики стремились воссоздать известные или знаковые автовокзалы. Всякий раз, когда появлялась возможность включить в масштаб карты реальную достопримечательность автовокзала, то старались её использовать и построить совершенно новый вокзал. Прекрасный пример - Хунедоара в Румынии, место, представляющее собой совершенно уникальную достопримечательность. В некоторых случаях могли даже добавить новую дорогу и установить переработанный префаб с несколькими примечательными объектами вокруг него.

На некоторых станциях будет сложнее ориентироваться, чем на других. Тестировщики следят за тем, чтобы маневрировать на них было сложно, но не невозможно. На некоторых станциях вы можете столкнуться с уже припаркованными автомобилями. Это будет редкостью, но значительно усложнит остановку.

Помимо визуального оформления, улучшена и функциональность автобусных станций. С появлением новых моделей разработчики изучили правила, определяющие необходимое пространство для маневра автобусов. С добавлением небольших остановок игроки получат совершенно разные впечатления в зависимости от того, где они находятся.

Некоторые игроки на форумах спрашивали, будут ли обновления карты, входящие в Project Coaches, доступны только владельцам DLC. Разработчики подтвердили, что любые изменения базовой карты или существующие расширения карты будут доступны всем владельцам ETS2 или соответствующего DLC, независимо от наличия самого DLC Coaches.

Работа не заканчивается с релизом. Планируется долгосрочная поддержка дополнения, с добавлением новых станций в будущие DLC и переработанные версии, а также на текущую базовую карту.

Если вам не терпится сесть за руль автобуса, обязательно добавьте это DLC в свой список желаний Steam.