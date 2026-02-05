Разработчики SCS Software показали Эйндховен и завод DAF из проекта Переработка Бенилюкса для Euro Truck Simulator 2

Сегодня разработчики приведут нас в Эйндховен, город с сильной промышленной идентичностью и именем, неразрывно связанным с одним из самых легендарных европейских производителей грузовиков - DAF Trucks.

В рамках обновления Benelux Rework в Euro Truck Simulator 2 добавляется совершенно новый город - Эйндховен. Дизайнеры карты работали над тем, чтобы передать его современный характер, архитектуру и ключевые дорожные развязки. В результате получилось свежее дополнение к карте, которое выглядит детализированным, захватывающим и полностью соответствует современным стандартам ETS2.

Вы сможете увидеть некоторые из самых узнаваемых мест Эйндховена. Одно из них - скульптура Лихтнаальд, гордо возвышающаяся над кольцевой развязкой, на фоне которой виднеется культовое здание «Эволуон». Благодаря своей безошибочно узнаваемой форме, напоминающей НЛО, «Эволуон» является одной из самых известных достопримечательностей города и разработчики рады привнести этот уникальный силуэт в игру.

Еще одна локация - Флораплейн, важный городской перекресток, играющий ключевую роль в дорожной сети Эйндховена. Этот район был тщательно переработан, чтобы лучше отразить его реальную планировку и окружение, благодаря чему город кажется более естественным и правдоподобным, когда вы проезжаете по нему во время доставки грузов.

Работая над Эйндховеном, разработчики объединили усилия с DAF Trucks, чтобы воссоздать их завод и предприятие в Эйндховене для Euro Truck Simulator 2. Как родина DAF, это место имеет огромное значение не только для самого города, но и для любителей грузовиков по всей Европе и за ее пределами.

Из-за реальных ограничений и необходимости соблюдения определенных границ, некоторые части территории не удалось задокументировать или воссоздать в мельчайших деталях. По этой причине версия, которую вы увидите в игре, представляет собой тщательно проработанную интерпретацию, созданную в тесном сотрудничестве с DAF. Цель заключалась в передаче характера, энергии и самобытности этого места, при этом обеспечивая сохранение конфиденциальности всего, что должно оставаться в тайне.

Тем не менее, разработчики твердо убеждены, что игрокам понравится возможность посетить этот район, исследовать его окрестности и почувствовать атмосферу завода DAF в Эйндховене в мире ETS2.