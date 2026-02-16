Разработчики SCS Software показали Гронинген из проекта Переработка Бенилюкса для Euro Truck Simulator 2

Еще немного новых скриншотов из проекта переработки региона Бенилюкс для Euro Truck Simulator 2, а именно города Гронинген, Нидерланды! Многие из вас уже знакомы с этим городом по своим игровым путешествиям и в рамках этого проекта он был полностью переделан с нуля, чтобы лучше соответствовать своему реальному прототипу.

Гронинген, один из ключевых северных городов Нидерландов, долгое время играл важную роль регионального центра торговли и транспорта. С момента появления первых поселенцев город рос вокруг реки Хунце и впоследствии процветал благодаря торговле, заслужив репутацию неофициальной «столицы Севера». В рамках обновления карты стран Бенилюкса дизайнеры усердно работали над созданием нового, современного и актуального изображения этого важного города, сохраняя при этом его узнаваемые достопримечательности и уникальный голландский характер.

Одним из наиболее заметных обновлений, которое увидят игроки, станет точное воссоздание кольцевой дороги N7, включая участок, который теперь проходит под землей. Этот масштабный инфраструктурный проект значительно изменил транспортный поток в Гронингене и разработчики рады внедрить это современное инженерное решение в игру, чтобы повысить реализм и погружение в атмосферу города.

Значительное внимание было уделено и логистической составляющей города. В промышленных и коммерческих районах Гронингена игроки смогут доставлять грузы в мебельные магазины, логистические депо и продуктовые склады. Водители, направляющиеся на окраины города, также смогут устроиться на работу в крупный современный сахарный завод, ключевой объект по переработке сахарной свеклы. Сахарное производство имеет глубокие корни на севере Нидерландов, что делает эту отрасль очень подходящим дополнением к обновлению. Не упустите возможность проверить наличие заманчивых предложений о работе!

Приближаясь к центру города, водители будут ехать вдоль канала Вербиндингканал, важного объекта в истории Гронингена. Вдоль этого маршрута расположены несколько ключевых транспортных и культурных достопримечательностей, включая главный железнодорожный вокзал, автобусный терминал и, несомненно, Гронингенский музей. Известный своим смелым и современным архитектурным дизайном, музей резко контрастирует со старыми кирпичными зданиями города и историческими улицами.

И, конечно же, ни один настоящий голландский город не обходится без каналов, водных путей и разводных мостов. В Гронингене всего этого предостаточно: водная и дорожная инфраструктура переплетена таким образом, что это мгновенно узнаваемо для любого, кто побывал в Нидерландах.