Разработчики SCS Software показали обновленный Льеж из проекта Переработка Бенилюкса для Euro Truck Simulator 2

Собираетесь в Бельгию? Тогда Льеж - один из городов, которые вы захотите посетить после завершения проекта Benelux Rework для Euro Truck Simulator 2! И сегодня вы узнаете, почему.

Расположенный на реке Маас в восточной Бельгии, недалеко от немецкой и голландской границ, Льеж - прекрасный город с долгой историей, насчитывающей более 1000 лет. Будучи культурным центром региона Валлония, Льеж может похвастаться множеством потрясающих исторических достопримечательностей. Часто называемый «пылким городом», он развивался благодаря угольной и сталелитейной промышленности, которые формировали облик региона на протяжении десятилетий. Хотя большая часть этой тяжелой промышленности теперь осталась в прошлом, Льеж по-прежнему остается экономическим и логистическим центром провинции.

Приближаясь к городу по трассе E25 и двигаясь на юг по трассе A25, водители будут следовать вдоль реки Маас в сторону промышленной зоны вокруг острова Монсен. В этом транспортном узле расположен речной портовый склад, а также возможности для доставки грузов на расположенный на западном берегу реки знаковый завод по производству напитков, воссозданный в соответствии с его реальным прототипом в виде узнаваемой достопримечательности, рядом с которой находятся офисное здание и гидроэлектростанция.

Продолжая движение по трассе E25 на запад, вы попадаете на впечатляющую развязку E25–E42–E40, откуда открываются живописные виды на городской пейзаж с несколькими характерными высотными зданиями. С этого маршрута водители грузовиков также могут увидеть некоторые из самых известных архитектурных достопримечательностей Льежа, включая впечатляющий современный железнодорожный вокзал Гийемин, базилику Коинт и Мемориал межсоюзников Коинт, возвышающийся над городом.

Чтобы еще больше усилить ощущение присутствия, картографы включили в карту несколько узнаваемых деталей, таких как комплекс по переработке отходов у реки, высокая опора моста Де Вандре, видимая на горизонте и мемориал Альберта I, расположенный на оконечности острова Монсин.