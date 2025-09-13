Разработчики SCS Software показали первый геймплей из будущего DLC Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2

А вот и первый обзор игрового процесса из предстоящего дополнения Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2!

Это новое дополнение приглашает водителей окунуться в живописную красоту Северной Европы: от изрезанных берегов и сельских дорог до шумных городов и современной инфраструктуры. Nordic Horizons создан, чтобы передать дух региона с аутентичностью и многообразием. В этом видео вы можете впервые взглянуть на разнообразные ландшафты и дорожные сети, над которыми работали разработчики.

Пожалуйста, помните, что всё, что вы видите, находится в стадии разработки и может быть изменено по мере развития. И не забудьте добавить Nordic Horizons в свой список желаний Steam!