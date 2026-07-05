Разработчики SCS Software показали первый геймплей из DLC Автобусы для Euro Truck Simulator 2

Появилось первое видео с предварительным обзором игрового процесса грядущего дополнения Автобусы для Euro Truck Simulator 2 - расширения, которое многие из вас с нетерпением ждут.

В этом видео разработчики сядут за руль автобуса MAN Lion's Coach и отправятся в автобусное путешествие между Дуйсбургом и Роттердамом. По пути вы увидите механику удовлетворенности пассажиров в текущей версии DLC и то, как она повлияет на дальнейшее путешествие.

Вы также сможете полюбоваться самим автобусом MAN Lion's Coach, хорошо известным в отрасли благодаря сочетанию эффективности, практичности и комфорта для пассажиров. Оснащенный надежным двигателем MAN D26, он обеспечивает высокую производительность для дальних поездок. Внутри автобус спроектирован с учетом комфорта как водителя, так и пассажиров: большие окна, удобное расположение сидений и чистый, просторный салон. Разработчики считают, что это идеальный выбор для первого обзора игрового процесса!

Пожалуйста, имейте в виду, что дополнение Автобусы находится в стадии разработки и некоторые функции, визуальные эффекты и механика могут измениться или быть доработаны по мере продолжения разработки.