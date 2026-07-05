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Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Менеджер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 27 577 оценок

Разработчики SCS Software показали первый геймплей из DLC Автобусы для Euro Truck Simulator 2

Genotip71 Genotip71

Появилось первое видео с предварительным обзором игрового процесса грядущего дополнения Автобусы для Euro Truck Simulator 2 - расширения, которое многие из вас с нетерпением ждут.

В этом видео разработчики сядут за руль автобуса MAN Lion's Coach и отправятся в автобусное путешествие между Дуйсбургом и Роттердамом. По пути вы увидите механику удовлетворенности пассажиров в текущей версии DLC и то, как она повлияет на дальнейшее путешествие.

Вы также сможете полюбоваться самим автобусом MAN Lion's Coach, хорошо известным в отрасли благодаря сочетанию эффективности, практичности и комфорта для пассажиров. Оснащенный надежным двигателем MAN D26, он обеспечивает высокую производительность для дальних поездок. Внутри автобус спроектирован с учетом комфорта как водителя, так и пассажиров: большие окна, удобное расположение сидений и чистый, просторный салон. Разработчики считают, что это идеальный выбор для первого обзора игрового процесса!

Пожалуйста, имейте в виду, что дополнение Автобусы находится в стадии разработки и некоторые функции, визуальные эффекты и механика могут измениться или быть доработаны по мере продолжения разработки.

ПК 161 Трейлеры 51
8
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
ONEEX

www.youtube.com/watch?v=wJEZ0YDI-hc

Может кому пригодиться нормальное воспроизведение видео.

5
SavoryYosef

Жду, эти автобусы целых 13 лет это длс на странице стима появилось только в 25ом году!

Жду, эти автобусы сколько игра уже существует целых 13 лет а это длс на странице стима появилось только в 25ом году! :)вилось только в 25ом году! :)

myLastStop